DSP'nin acı günü! Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

, Ayr\u0131ca cenaze t\u00f6renine DSP Genel Ba\u015fkan\u0131 \u00d6nder Aksakal'\u0131n da kat\u0131laca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.,A\u011f\u0131r yaralanan DSP Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Kul, hastanede yap\u0131lan m\u00fcdahaleye kar\u015f\u0131n kurtar\u0131lamad\u0131.,Ayr\u0131ca, kazan\u0131n etkisiyle otomobilin tekerlekleri ve par\u00e7alar\u0131n\u0131n etrafa sa\u00e7\u0131lmas\u0131yla k\u0131smen kapanan yolda trafik yo\u011funlu\u011fu olu\u015ftu.,Bursa'da DSP Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 H\u00fcseyin Kul'un s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc ara\u00e7 kontrolden \u00e7\u0131k\u0131nca sonu oldu.,DSP Genel Ba\u015fkan\u0131 \u00d6nder Aksakal da sosyal medya hesab\u0131ndan Kul i\u00e7in ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 mesaj\u0131 payla\u015ft\u0131.,D\u00fcn gece saat 03.00 s\u0131ralar\u0131nda merkez Osmangazi il\u00e7esi S\u0131rame\u015feler Mahallesi Mudanya Yolu Caddesi \u00fczerinde meydana gelen feci kazada H\u00fcseyin Kul (70) idaresindeki otomobil, s\u00fcr\u00fcc\u00fcn\u00fcn direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden \u00e7\u0131karak metro hatt\u0131n\u0131n duvar\u0131na, ard\u0131ndan bariyerlere \u00e7arpt\u0131. ,Ekipler, yakla\u015f\u0131k yar\u0131m saatlik \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n ard\u0131ndan s\u00fcr\u00fcc\u00fcy\u00fc s\u0131k\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 otomobilden kurtard\u0131.,H\u00fcseyin Kul'un cenazesi yar\u0131n \u00f6\u011fle namaz\u0131n\u0131 m\u00fcteakip Dosab Ali Osman S\u00f6nmez Caddesi \u00fczerinde bulunan Dosab Camii'nde k\u0131l\u0131nacak. ,S\u00fcr\u00fcc\u00fc Kul, ara\u00e7ta s\u0131k\u0131\u015ft\u0131. Di\u011fer s\u00fcr\u00fcc\u00fclerin durumu bildirmesiyle kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.