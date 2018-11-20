Duayen isim hayatını kaybetti

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Onur Kurulu \u00fcyesi de olan ve Cemiyet\u2019in kurulmas\u0131nda ve bug\u00fcnlere gelmesinde de \u00f6nemli katk\u0131lar\u0131 olan 88 ya\u015f\u0131ndaki Ya\u015far \u00d6zen rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131 nedeniyle uzun s\u00fcredir tedavi g\u00f6rmekteydi. ,.,Duayen Gazeteci, d\u00fcn sabaha kar\u015f\u0131, hayata g\u00f6zlerini yumdu. \u00d6zen\u2019in vefat\u0131, ailesi ve bas\u0131n camias\u0131 ba\u015fta olmak \u00fczere sevenlerini ve dostlar\u0131n\u0131 b\u00fcy\u00fck \u00fcz\u00fcnt\u00fcye bo\u011fdu. ,\u0130stanbul \u00dcniversitesi \u0130ktisat Fak\u00fcltesi Gazetecilik Enstit\u00fcs\u00fc\u2019n\u00fcn yan\u0131 s\u0131ra ayn\u0131 \u00fcniversitenin Edebiyat Fak\u00fcltesi Sanat Tarihi b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde de okuyan Ya\u015far \u00d6zen \u0130stanbul\u2019un Bab-\u0131 Ali yoku\u015funda uzun y\u0131llar \u00e7e\u015fitli gazetelerde ve mizah dergilerinde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. \r\n,T\u00fcrk bas\u0131n\u0131nda \u00f6nemli gazete ve dergilerde \u00e7al\u0131\u015fan, say\u0131s\u0131z kitaplar\u0131 bulunan ve Gaziantep bas\u0131n\u0131na da b\u00fcy\u00fck emekleri olan s\u00fcrekli bas\u0131n kart\u0131 sahibi Gazeteci-hayat\u0131n\u0131 kaybetti.,Do\u011fup b\u00fcy\u00fcd\u00fc\u011f\u00fc Gaziantep\u2019in en eski gazetelerinde de makaleleri yay\u0131nlanan Ya\u015far \u00d6zen, son y\u0131llarda kendi ad\u0131na \u00e7\u0131kartt\u0131\u011f\u0131 Hakikat Gazetesi ile mesle\u011fe olan \u00f6zlemini gidermekteydi. ,Ya\u015far \u00d6zen\u2019in cenazesi \u00f6\u011fle namaz\u0131na m\u00fcteakiben Bahattin Nak\u0131bo\u011flu Camiinde k\u0131l\u0131nacak cenaze namaz\u0131n\u0131n ard\u0131ndan, Asri Mezarl\u0131k\u2019ta topra\u011fa verildi. ,Duayen gazeteci hayat\u0131n\u0131 kaybetti.