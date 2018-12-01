Dubai Emîri, Darıca'da malikâne yaptırdı

Dubai Em\u00eeri, Dar\u0131ca'da malik\u00e2ne yapt\u0131rd\u0131,\u00dc\u00e7 bin 500 metrekarelik villada yok yok. ,Tamamen el yap\u0131m\u0131 olan mobilyalarda 24 ayar alt\u0131n dahi kullan\u0131ld\u0131.,\u0130\u015fte o malik\u00e2neden g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler...,Mobilyalarda El Maktum\u2019un talebi \u00fczerine Osmanl\u0131 tarz\u0131 nak\u0131\u015flara a\u011f\u0131rl\u0131k verildi. ,T\u00fcrkiye kar\u015f\u0131tl\u0131\u011f\u0131na ra\u011fmen \u00fclkemize yat\u0131r\u0131mlar\u0131yla dikkat \u00e7eken Dubai Emiri Muhammed bin Ra\u015fid El Maktum, tekvandocu k\u0131z\u0131 Sheika Maktum i\u00e7in Kocaeli Gebze Dar\u0131ca\u2019da ultra l\u00fcks bir malik\u00e2ne yapt\u0131rd\u0131. ,Malik\u00e2nenin d\u0131\u015f\u0131 kadar i\u00e7i de g\u00f6z dolduruyor. , \u0130\u00e7 dekorasyon i\u00e7in 10 mimar on ay geceli g\u00fcnd\u00fczl\u00fc \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. ,Villan\u0131n sadece i\u00e7ine harcanan para 5 milyon liray\u0131 bulurken, toplam maliyeti ile ilgili hen\u00fcz bir bilgi verilmedi.