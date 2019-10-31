Dublör kullanıp 50 milyon liralık arazilerini ellerinden aldılar!

Olay\u0131 tesad\u00fcfen \u00f6\u011frendiklerini dile getiren Rahmiye Cengiz, \u201cE\u015fim bir s\u00fcre \u00f6nce kimli\u011fini kaybetmi\u015fti. Daha sonra mahallemizdeki bir emlak\u00e7\u0131 bizim 4 arsan\u0131n sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Durumu ara\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131m\u0131zda e\u015fimin yerine dubl\u00f6r kullan\u0131p, arsalar\u0131 satm\u0131\u015flar. Hukuk m\u00fccadelesi ba\u015flatt\u0131k\u201d dedi.,Bursa\u2019da kimli\u011fi doland\u0131r\u0131c\u0131lar\u0131n eline ge\u00e7en 75 ya\u015f\u0131ndaki ya\u015fl\u0131 adam\u0131n 50 milyon liral\u0131k arazilerini dubl\u00f6r kullan\u0131p, elinden ald\u0131lar.,Avukat \u0130smail Duralar ve Engin Kara ise arazilerin de\u011ferinin yakla\u015f\u0131k 50 milyon TL oldu\u011funu belirterek, \u201cOlay\u0131n hemen ard\u0131ndan dava a\u00e7t\u0131k. M\u00fcvekkillerimizin ellerinden arazileri dubl\u00f6r kullanarak ald\u0131klar\u0131 tespit edildi.,Osmangazi il\u00e7esi Ala\u015far Mahallesi\u2019nde ikamet eden 3 \u00e7ocuk babas\u0131 Mehmet Ali Cengiz, bir s\u00fcre \u00f6nce kimli\u011fini kaybetti. Mahalledeki emlak\u00e7\u0131dan 4 arazisinin sat\u0131l\u0131\u011fa \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenen Cengiz, hayat\u0131n\u0131n \u015fokunu ya\u015fad\u0131. Bunun \u00fczerine Mehmet Ali Cengiz ve e\u015fi Rahmiye Cengiz durumu avukat Engin Kara ve \u0130smail Duralar\u2019a aktard\u0131. Yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmada, Cengiz ailesinin 4 arazisini dubl\u00f6r kullan\u0131larak ba\u015fka \u015fah\u0131slara sat\u0131\u015f\u0131n\u0131n ger\u00e7ekle\u015fti\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Bunun \u00fczerine Cengiz ailesi, hukuk m\u00fccadelesi ba\u015flatarak, arazilerin ba\u015fka ki\u015filere sat\u0131\u015f\u0131n\u0131 engelledi.,Bu olayla alakal\u0131 Tapu Kadastro Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc m\u00fcfetti\u015f g\u00f6revlendirdi. \u015eu anda mahkemesi devam ediyor. Vatanda\u015flar kimlikleri kaybettiklerinde dikkatli olmas\u0131 gerekiyor. Hemen yeni kimlik ba\u015fvurusu yaps\u0131nlar\u201d diye konu\u015ftu. (\u0130HA)