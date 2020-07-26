Düğün arabasına öyle bir mesaj yazdı ki görenler şaşkınlık yaşadı

\u0130znik il\u00e7esinde Osman ve Serpil Demirkol \u00e7ifti d\u00fcnya evine girdi. ,Fakat gelin arabas\u0131ndaki s\u00f6z herkesin dikkatini \u00e7ekti. \r\n\r\n,D\u00fc\u011f\u00fcn arabalar\u0131n\u0131 s\u00fcsleyen damat Osman Demirkol, arac\u0131n \u00fczerine, \u201cDezenfektan d\u00f6kt\u00fcm yollar\u0131na korona olmadan gel kollar\u0131ma\u201d yaz\u0131s\u0131 yazarak gelin almaya gitti. ,Yaz\u0131y\u0131 g\u00f6renlerin ba\u015ftan \u015fa\u015f\u0131rd\u0131\u011f\u0131 sonra g\u00fcl\u00fcmsedi\u011fi g\u00f6r\u00fcld\u00fc.,..,.