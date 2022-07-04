Dün Konya bugün Balıkesir! Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti

,Bal\u0131kesir-Manisa s\u0131n\u0131r\u0131nda meydana gelen kazada Bedri Kebi\u00e7 y\u00f6netimindeki ara\u00e7 ile Salih A.'n\u0131n kulland\u0131\u011f\u0131 ara\u00e7 \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131. ,Buna benzer ac\u0131 bir kazada \u0130stanbul-\u0130zmir otoyolunda meydana geldi.,Kaza sonras\u0131nda olay yerine \u00e7ok say\u0131da itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi.,Manisa ve Bal\u0131kesir itfaiyelerinin birlikte m\u00fcdahale etti\u011fi kazada, 54 ZP 870 plakal\u0131 ara\u00e7ta bulunan Bedri Kebi\u00e7 (33) , Beyhan Kebi\u00e7 (28) , Seyhan Akku\u015f (47), Berat \u00d6mer Kebi\u00e7 (2) ve Bedirhan Kebi\u00e7 (1) hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Kazada di\u011fer ara\u00e7ta bulunan s\u00fcr\u00fcc\u00fc Salih A. ve Kaz\u0131m A. ise yaraland\u0131.,Olayla ilgili soru\u015fturma s\u00fcr\u00fcyor.,T\u00fcrkiye g\u00fcne ikinci ac\u0131 haberle uyand\u0131. Ak\u015fam saatlerinde Konya iki arac\u0131n \u00e7arp\u0131\u015fmas\u0131 sonucu meydana gelen kazada 4 ki\u015fi yaralanm\u0131\u015f ve 5 ki\u015fi \u00f6lm\u00fc\u015ft\u00fc.