Dünya Altın Konseyi’nden heyecanlandıran rapor! Altın fiyatları rekor kırabilir…

Güncel altın fiyatları piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın fiyatı dolar kurunun etkisiyle 1000 TL’nin üzerine çıktı. Analistlerden gelen ons altın tahmini ise yatırımcıları heyecanlandırdı. Dünya Altın Konseyi açıklama yaparak ağırlıkla gelişmekte olan ülke merkez bankaları, artan ekonomik risklere karşı önümüzdeki 12 ay içinde altın rezervlerini artırma eğiliminde olduğunu söyledi. Analistler ise bu durumun altın fiyatını uzun vadede 3000 dolara kadar ulaşabileceğini söyledi.