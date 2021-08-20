Dünya basını armasız formayı konuşuyor

The Sun: Fenerbah\u00e7e'nin gol\u00fcn\u00fc atan oyuncunun armay\u0131 \u00f6pme denemesini izliyoruz... Tabii ki formada arma olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 fark etmeden \u00f6nce...,Daily Mail: Armas\u0131z tuhaf forma tasar\u0131m\u0131 futbolcular\u0131 bu \u015fekilde \u015fa\u015f\u0131rtabiliyor... Fenerbah\u00e7e'den Muhammed G\u00fcm\u00fc\u015fkaya, UEFA Avrupa Ligi'nde att\u0131\u011f\u0131 golden sonra tak\u0131m\u0131n armas\u0131n\u0131 bulmay\u0131 ve \u00f6pmeyi denerken kafas\u0131 kar\u0131\u015ft\u0131...,Sar\u0131 lacivertlilerin forvetsiz ve olduk\u00e7a eksik bir kadro ile \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 HJK Helsinki ma\u00e7\u0131nda Muhammed G\u00fcm\u00fc\u015fkaya, oyuna girdikten 3 dakika sonra topu a\u011flara g\u00f6nderirken gol sevinci s\u0131ras\u0131nda ilgin\u00e7 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler ya\u015fand\u0131.,Marca: Yeni forma tasar\u0131mdanki tehlike... Harika bir gol att\u0131, tak\u0131m\u0131n\u0131n armas\u0131n\u0131 \u00f6pecekti ancak...,Mundo Deportivo: Bir futbolcu gol att\u0131ktan sonra tak\u0131m\u0131n\u0131n armas\u0131n\u0131 \u00f6pmek istiyor ve ba\u015f\u0131na bunlar geliyor... \u0130\u015fte modern futbol...,D\u0131\u015f bas\u0131nda, Muhammed'in gol sonras\u0131 formada armay\u0131 arad\u0131\u011f\u0131 anlar yer ald\u0131 ve Marca, The Sun, As gibi \u00f6nemli medya organlar\u0131 Fenerbah\u00e7e'nin armas\u0131z yeni formas\u0131na ele\u015ftiri y\u00f6neltti. \u0130\u015fte d\u00fcnya bas\u0131n\u0131nda yaz\u0131lanlar...,Di\u00e1rio Record: Gol\u00fcn\u00fc att\u0131, armay\u0131 \u00f6pmek istedi ancak formas\u0131nda arma yoktu...,La Republica: Formada arma nerede? Forma armas\u0131z tasarland\u0131 ancak Fenerbah\u00e7e formas\u0131 giyen futbolcu bunu unuttu... (Sporarena),AS: Hayat\u0131n\u0131n gol\u00fcn\u00fc att\u0131 ve bunu kutlamak i\u00e7in tak\u0131m\u0131n\u0131n armas\u0131n\u0131 \u00f6pmek istedi ancak ba\u015far\u0131s\u0131z oldu...,Finlandiya ekibi Helsinki'yi \u00dclker Stad\u0131'nda konuk eden Fenerbah\u00e7e, evinde rakibini 20 ya\u015f\u0131ndaki Muhammed'in gol\u00fcyle 1-0 ma\u011flup ederek r\u00f6van\u015f \u00f6ncesi avantaj elde etti.