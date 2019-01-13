Dünya bu bebeği konuşuyor! Şimdiden milyarder oldu

Japonya'da Chanco isimli bebek do\u011fu\u015ftan aslan yelesine benzeyen sa\u00e7lar\u0131 sayesinde fenomen oldu. ,Japon bebek, aslan yelesi sa\u00e7lar\u0131yla daha 1 ya\u015f\u0131na girmeden \u00fcne kavu\u015ftu.,\u015eimdiden milyoner olan bebe\u011fin bundan haberi olmasa da anne ve babas\u0131 durumdan olduk\u00e7a memnun.\r\n,D\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc bir \u015fampuan firmas\u0131 Chanco'yu reklam y\u00fcz\u00fc yapt\u0131. ,\u015eimdilerde Chanco'nun anne ve babas\u0131 \u00dcnle birlikte gelen paran\u0131n keyfini \u00e7\u0131kar\u0131yor.\r\n\r\n,Ayr\u0131ca d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc bir firman\u0131n reklam y\u00fcz\u00fc oldu.