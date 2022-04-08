Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Rusya'ya 'kan gölü' mesajı

Baz\u0131 g\u00f6stericiler ise kan g\u00f6l\u00fcnde \u00f6lm\u00fc\u015f gibi g\u00f6r\u00fcnt\u00fc verdi.,G\u00f6stericiler, Ukrayna \u015fehirlerinin Rus sald\u0131r\u0131lar\u0131 sonucu kan g\u00f6l\u00fcne d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fc mesaj\u0131n\u0131 vermek i\u00e7in el\u00e7ilik \u00f6n\u00fcndeki g\u00f6leti k\u0131rm\u0131z\u0131 renge boyad\u0131.\r\n\r\n,Hollanda'n\u0131n Lahey kentindeki Uluslararas\u0131 Ceza Mahkemesi (UCM), Ukrayna'da 2013 y\u0131l\u0131ndan bu yana s\u00fcren sava\u015fla ilgili soru\u015fturma ba\u015flatm\u0131\u015ft\u0131. Soru\u015fturmada, \u00fclkede sava\u015f su\u00e7lar\u0131 i\u015flenip i\u015flenmedi\u011fi inceleniyor.\r\n\r\nUCM ayr\u0131ca Ukrayna'da insanl\u0131\u011fa kar\u015f\u0131 su\u00e7 i\u015flendi\u011fi ve soyk\u0131r\u0131m yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 iddialar\u0131n\u0131 da soru\u015fturacak.,Kom\u015fu Letonya'da da ba\u015fkent Riga'da Rusya b\u00fcy\u00fckel\u00e7ili\u011finin bulundu\u011fu caddenin ismi "Ukrayna'n\u0131n Ba\u011f\u0131ms\u0131zl\u0131\u011f\u0131 Caddesi" olarak de\u011fi\u015ftirildi. Caddeye Rusya Devlet Ba\u015fkan\u0131 Vladimir Putin'in deforme edilmi\u015f dev bir resmi yerle\u015ftirildi, el\u00e7ilik duvar\u0131na da "Putin, Lahey seni bekliyor" yaz\u0131l\u0131 afi\u015f as\u0131ld\u0131.,Litvanya'n\u0131n milli y\u00fcz\u00fcc\u00fcs\u00fc R\u016bta Meilutyt\u0117 (25), sava\u015f\u0131n deh\u015fetine dikkat \u00e7ekmek i\u00e7in k\u0131rm\u0131z\u0131 sular aras\u0131nda kula\u00e7 att\u0131.,Meilutyte, kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131na ra\u011fmen g\u00f6leti ba\u015ftan sona y\u00fczd\u00fc. Yerel y\u00f6neticiler, g\u00f6leti k\u0131rm\u0131z\u0131ya boyamak i\u00e7in kullan\u0131lan boyan\u0131n do\u011faya zarars\u0131z oldu\u011funu, Aziz Patrik G\u00fcn\u00fc'nde Vilnia nehrinde kullan\u0131lan boyan\u0131n ayn\u0131s\u0131 oldu\u011funu belirtti.,Rusya taraf\u0131ndan Ukrayna'da i\u015flenen katliamlar i\u00e7in Litvanya'n\u0131n ba\u015fkenti Vilnius'ta Rus b\u00fcy\u00fckel\u00e7ili\u011finin \u00f6n\u00fcnde ilgin\u00e7 bir protesto g\u00f6sterisi d\u00fczenlendi.