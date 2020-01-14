Dünya bu görüşmeyi konuşuyor! Arda Turan'dan flaş açıklama

Medipol Ba\u015fak\u015fehir ile s\u00f6zle\u015fmesini feshettikten sonra hen\u00fcz tak\u0131m bulamayan Arda Turan'\u0131n \u00fcnl\u00fc menajer Mino Raiola ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc ve kendisine tak\u0131m bulmas\u0131n\u0131 istedi\u011fi iddia edilmi\u015fti. Milli futbolcudan iddialara yan\u0131t geldi. Arda Turan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u00e7\u0131kan haberlerin ger\u00e7e\u011fi yans\u0131tmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve Mino Raiola'y\u0131 hayat\u0131 boyunca hi\u00e7 g\u00f6rmedi\u011fini ifade etti.,Ba\u015fak\u015fehir ile yollar\u0131n\u0131 ay\u0131ran Arda Turan'dan fla\u015f telefon iddias\u0131! Turan'dan a\u00e7\u0131klama geldi...,Arda'n\u0131n, bu s\u00f6zler kar\u015f\u0131s\u0131nda sessizli\u011fi bir s\u00fcre daha devam etti. Daha sonras\u0131nda konu\u015fma yumu\u015fad\u0131 ve kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 bilgi al\u0131\u015fveri\u015finde bulundular. Telefonu kapat\u0131rken Raiola Arda'ya, "Senin i\u00e7in Everton'\u0131 arayaca\u011f\u0131m" dedi ve konu\u015fma sona erdi.,32 ya\u015f\u0131ndaki milli futbolcu, "Bug\u00fcn bas\u0131n organlar\u0131nda yer alan ve Mino Raiola ile telefonda g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcm\u00fc iddia eden haberlerin ger\u00e7ekle alakas\u0131 yoktur. Yaz\u0131n\u0131n orijinal ba\u015fl\u0131\u011f\u0131nda yazar\u0131n bunun bir 'hayal \u00fcr\u00fcn\u00fc' diyalog oldu\u011funu belirtmesine ra\u011fmen medyam\u0131z\u0131n ger\u00e7ekmi\u015f gibi yans\u0131tmas\u0131 da basit bir \u0130ngiliz \u00e7evirinin do\u011fru yap\u0131lamam\u0131\u015f oldu\u011funu g\u00f6steriyor. Ad\u0131 ge\u00e7en menajeri hayat\u0131mda hi\u00e7 g\u00f6rmedim, kendisiyle hi\u00e7 konu\u015fmad\u0131m. Benim tek menajerim Ahmet Bulut'tur. Sayg\u0131lar\u0131mla" ifadeleriyle iddiay\u0131 yalanlad\u0131.\r\n\r\n\u0130\u015eTE O YALANLANAN HABER!\r\nThe Guardian gazetesinden Jonathan Liew, ikili aras\u0131ndaki telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmesinin kay\u0131tlar\u0131n\u0131 yay\u0131nlad\u0131. \u0130\u015fte Arda Turan ile Raiola aras\u0131nda ge\u00e7ti\u011fi iddia edilen konu\u015fman\u0131n t\u00fcm detaylar\u0131;,Mino Raiola'n\u0131n telefonun gece 1'de \u00e7almas\u0131 \u015fa\u015f\u0131rt\u0131c\u0131 bir \u015fey de\u011fil. D\u00fcnyan\u0131n en \u00fcnl\u00fc menajerlerinden biri oldu\u011fu i\u00e7in her t\u00fcrl\u00fc garip saatte telefonu \u00e7alabilirdi. Genellikle telefonunun o saatte \u00e7almas\u0131, futbolcular\u0131n pratik \u00e7\u00f6z\u00fcm gerektiren sorunlar\u0131 i\u00e7in olurdu ancak bu kez durum farkl\u0131yd\u0131.\r\n\r\nMario Balotelli ile evde oturup televizyon izlerken Raiola'n\u0131n bir anda telefonu \u00e7ald\u0131. Bilinmeyen bir numarayd\u0131.,Arayan ki\u015fi, "Merhaba, ben Arda" dedi. Raiola biraz d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fckten sonra "Arda kim?" diye cevap verdi. Bu cevap sonras\u0131 Arda, "Nas\u0131l yani? Ben Arda Turan. Bak Mino. Saatin ge\u00e7 oldu\u011funu biliyorum ama yard\u0131m\u0131na ihtiyac\u0131m var. Bunu yapabilecek tek ki\u015fi sensin ve benim bir kul\u00fcbe ihtiyac\u0131m var" dedi.,Raiola, en ba\u015fta sert konu\u015fma niyetindeydi ancak Arda Turan'\u0131n sesindeki \u00e7aresizli\u011fi duyduktan sonra yumu\u015fad\u0131 ve "Ama zaten senin bir kul\u00fcb\u00fcn var. Barcelona'das\u0131n" dedi.\r\n\r\nArda Turan ise, "Barcelona'ya geri d\u00f6nmeyece\u011fim" dedi. Raiola, "Seni istemiyorlar m\u0131?" diye sorunca Arda, "Ben onlar\u0131 istemiyorum. Barcelona ile aramda olanlar\u0131 biliyorsun. Bana ger\u00e7ek bir \u015fans vermek istemediler. Bir de\u011fi\u015fikli\u011fe ihtiyac\u0131m var, yeni bir ba\u015flang\u0131ca" diye yan\u0131t verdi.,"Tamam, bir bakal\u0131m" diyerek ajandas\u0131n\u0131 a\u00e7an Raiola, "Arda Turan. 32 ya\u015f\u0131nda. Atletico Madrid'de 178 ma\u00e7 oynam\u0131\u015f, 22 gol atm\u0131\u015f. Barcelona'da 55 ma\u00e7 oynam\u0131\u015f, 15 gol atm\u0131\u015f. Son kul\u00fcb\u00fc, Ba\u015fak\u015fehir. 42 ma\u00e7ta 2 gol att\u0131\u011f\u0131 ve silahl\u0131 olaya kar\u0131\u015ft\u0131ktan k\u0131sa bir s\u00fcre sonra yollar\u0131n\u0131n ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131 kul\u00fcp. Bu trajik bir kariyer gidi\u015fat de\u011fil mi?" bilgilerini milli futbolcuya aktard\u0131.,Bu bilgiler kar\u015f\u0131s\u0131nda \u015fa\u015f\u0131ran Arda, " Bunlar\u0131n hepsini ezbere mi biliyordun?" deyince Raiola, "Evet. Silahl\u0131 olay hakk\u0131nda konu\u015fmak ister misin?" diye sordu. Arda "Pek say\u0131lmaz" diye yan\u0131t verince Raiola, olay\u0131n detaylar\u0131n\u0131 anlatt\u0131. Bu bilgiler sonras\u0131 Arda Turan, "Hikayede baz\u0131 bo\u015fluklar var" dedi.,Arda'n\u0131n yan\u0131t\u0131 sonras\u0131 Raiola, "Peki bir hakeme sald\u0131rmaktan dolay\u0131 16 ma\u00e7 ceza ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 konu\u015fsak" diye sordu, Arda ise "Ceza 10 ma\u00e7a d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcld\u00fc" \u015feklinde yan\u0131t ve