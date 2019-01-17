Dünya bu kızı konuşuyor! 13 yaşında okulu bıraktı milyoner oldu

Liv Conlon\u2019un ba\u015far\u0131 hikayesi okulda g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc muamele ve o hayattan s\u0131k\u0131lmas\u0131yla ba\u015fl\u0131yor. 13 ya\u015f\u0131nda \u015firket kurmay\u0131 kafas\u0131na koyan Conlon, verdi\u011fi i\u00e7 tasar\u0131m hizmetiyle hayalini ger\u00e7ekle\u015ftirmeyi ba\u015far\u0131yor.,13 ya\u015f\u0131ndayken \u00c7in\u2019den getirtti\u011fi \u00fcr\u00fcnlerle 5000 sterline ula\u015fan gen\u00e7 giri\u015fimci, hi\u00e7 kimsenin katk\u0131s\u0131 olmadan kendi i\u015finin patronu olmay\u0131 ba\u015fararak ThePropertyStagers ad\u0131nda i\u00e7 tasar\u0131m \u015firketi kuruyor.,Art\u0131k y\u0131lda 300'den fazla m\u00fclk satan Liv, annesini ve karde\u015fini de \u015firketinde i\u015fe al\u0131p 10 ki\u015filik bir ekiple \u015firketini b\u00fcy\u00fcterek milyonlarca para kazanmay\u0131 ba\u015far\u0131yor.,\u0130\u015fteLiv Conlon'\u0131n sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 baz\u0131 payla\u015f\u0131mlar...,.,\u0130\u015fko\u00e7ya\u2019n\u0131n Glasgow \u015fehrinde d\u00fcnyaya gelen Liv Conlon adl\u0131 kad\u0131n 13 ya\u015f\u0131nda okulunu b\u0131rak\u0131p bir \u015firket kurdu. Conlon\u2019un kurdu\u011fu ThePropertyStagers \u015firketi milyonlar kazand\u0131r\u0131yor.,\u00d6\u011fretmenlerinin kendisi i\u00e7in \u00e7\u0131lg\u0131n ifadesini kulland\u0131\u011f\u0131 Liv Conlon'\u0131n \u015firketi ilk y\u0131l\u0131nda tam 30.000 Euro kazan\u0131yor. Liv, 19 ya\u015f\u0131ndayken ikincisinde 1 milyon sterlinin \u00fczerine \u00e7\u0131kmay\u0131 ba\u015far\u0131yor. ,D\u00fcnya 20 ya\u015f\u0131ndaki \u0130sko\u00e7 k\u0131z\u0131n ba\u015far\u0131s\u0131n\u0131 konu\u015fuyor...