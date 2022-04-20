Dünya bu ormanı konuşuyor! Adım atan intihar ediyor: Korku filmlerini aratmıyor

Aokigahara Orman\u0131, Japonya'n\u0131n me\u015fhur Fuji Da\u011f\u0131'n\u0131n hemen yan\u0131 ba\u015f\u0131nda bulunan ve uzaktan bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda ye\u015filin her tonuyla dikkat \u00e7eken bir do\u011fal g\u00fczellik.,Aokigahara'n\u0131n giri\u015fine gelindi\u011finde rastlanan, son kez bu ormana gelmek i\u00e7in kullan\u0131lm\u0131\u015f ve terk edilmi\u015f arabalar zaten nas\u0131l bir ortam oldu\u011fu hakk\u0131nda ilk fikri veriyor.,Bir de bu rotalardan bilerek \u00e7\u0131kan ve orman\u0131n derinliklerine y\u00fcr\u00fcyenler var. Onlara belirlenen parkurlardan \u00e7\u0131kma cesaretini veren ise zaten oraya intihar etmek i\u00e7in gitmi\u015f olmalar\u0131.,\u0130nsanlar kendileri i\u00e7in belirlenen rotalardan \u015fa\u015fmamalar\u0131 gerekti\u011finin bilincinde. \u00c7\u00fcnk\u00fc inan\u0131lmaz s\u0131k olan bitki \u00f6rt\u00fcs\u00fc kayboldu\u011funuz an y\u00f6n\u00fcn\u00fcz\u00fc bulman\u0131z\u0131 veya sesinizi duyurman\u0131z\u0131 imkans\u0131zla\u015ft\u0131r\u0131yor.,Japon tarihinde mistik bir yeri olan Aokigahara, Seicho Matsumoto'nun iki karakterinin bu ormanda intihar etti\u011fi roman\u0131 Kuroi Kaiju'dan sonra bir intihar merkezi haline gelmi\u015f.,Kimi b\u00f6lgeleri g\u00fcnd\u00fcz saatlerinde bile a\u011fa\u00e7 s\u0131kl\u0131\u011f\u0131ndan zifiri karanl\u0131k olan ormanda yetkililer her aramaya \u00e7\u0131kt\u0131klar\u0131nda en az bir cesetle kar\u015f\u0131la\u015f\u0131yor.,Ormana girdi\u011finizde "ate\u015f yakmay\u0131n, \u00e7\u00f6p atmay\u0131n" gibi klasik uyar\u0131lar yerine "l\u00fctfen intihar etmeyin, hayat size verilmi\u015f bir hediye, ailenizi ve arkada\u015flar\u0131n\u0131z\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcn" gibi ifadeler yaz\u0131l\u0131.,Ve baz\u0131lar\u0131n\u0131n ald\u0131klar\u0131 karar\u0131 son bir kez d\u00fc\u015f\u00fcnmek i\u00e7in bir ka\u00e7 g\u00fcn kald\u0131\u011f\u0131 bazen dolu bazen bo\u015f bulunan \u00e7ad\u0131rlar g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.,Yerli ve yabanc\u0131 turistler bu ormana Fuji Da\u011f\u0131'n\u0131 \u00e7e\u015fitli a\u00e7\u0131lardan g\u00f6rmek, da\u011f\u0131n foto\u011fraflar\u0131n\u0131 \u00e7ekmek ve haz\u0131rlanan parkurlarda do\u011fayla i\u00e7 i\u00e7e y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yapmak i\u00e7in geliyor.