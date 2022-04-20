Dünya bu ormanı konuşuyor! Adım atan intihar ediyor: Korku filmlerini aratmıyor

Aokigahara Ormanı, Japonya'nın meşhur Fuji Dağı'nın hemen yanı başında bulunan ve uzaktan bakıldığında yeşilin her tonuyla dikkat çeken bir doğal güzellik.