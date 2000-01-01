Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konuşuyor

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştü
DÜNYA
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AB'den tahıl anlaşması yorumu: Türkiye’yi takdir ediyoruz
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Balıkesir'de deprem oldu
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Bakan Akar açıkladı, tahıl sevkiyatı Ukrayna'daki 3 limandan yapılacak
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Kadıköy'de metrobüs yandı, yolcular kendini dışarı attı
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BM Genel Sekreteri Guterres: Erdoğan sayesinde oldu
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Mersin'de otomobil tıra arkadan çarptı, 3 genç canından oldu
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Ünlü oyuncu evinde çocuğu tarafından ölü bulundu
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Hava almak için evden çıkan kadının falezlerde cesedi bulundu
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Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
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2.500 polis memuru alınacak
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‘Uykuda solunum durması’ olarak tarif ediliyor, yaşam kalitesini bozuyor
DÜNYA
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Satranç oynayan robotik kol çocuğun parmağını kırdı
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EPDK 40 Sürekli İşçi alacak
EKONOMİ
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Muş'ta dev hasat başladı:17 bin çiftçi aynı anda tarlalara girdi
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Nigel Hayes Fenerbahçe Beko'da! Sarı-Lacivertliler, 5. transferini açıkladı
GÜNDEM
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Dolmabahçe'de tarihi gün: Tahıl koridoru için imzalar atıldı
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En büyük araba koleksiyonu sizi şaşkına çevirecek
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Bakanı Bozdağ duyurdu: Hasta ve tutuklu hükümlülerle ilgili yeni çalışma
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Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konuşuyor
Dolmabahçe'de imzalanan Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın ardından tüm dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konuştu. Liderlerden yabancı basına kadar açıklamalar peş peşe geldi.
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