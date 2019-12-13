Dünya devi Merih Demiral'ın peşinde!

Kendisine g\u00fcvenmeyenleri \u015fa\u015f\u0131rtmayan ve sezonun ilk b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde k\u00f6t\u00fc bir performans sergileyen Milan, aya\u011fa kalkmak i\u00e7in devre aras\u0131nda listesindeki 4 oyuncudan 2'sini kadroya katmak istiyor.,\u0130talya Ligi Serie A tak\u0131mlar\u0131ndan Milan, milli futbolcumuz Merih Demiral'\u0131 kadrosuna katmak istiyor,Stoper i\u00e7in milli y\u0131ld\u0131z\u0131m\u0131z Merih Demiral ile Barcelona'dan Jean-Clair Todibo ikilisinden birini kadroya katmak isteyen \u0130talyan ekibi, forvet b\u00f6lgesine ise Mario Mandzukic ile Zlatan Ibrahimovic gibi iki y\u0131ld\u0131z isimden birini almak istiyor.,\u015eampiyonlar Ligi'nde Juventus ile Leverkusen kar\u015f\u0131s\u0131nda ilk kez sahaya \u00e7\u0131kan ve harika bir performans g\u00f6steren Merih Demiral, daha fazla s\u00fcre almak i\u00e7in devre aras\u0131nda tak\u0131mdan ayr\u0131lma fikrine s\u0131cak bak\u0131yor.,Arsenal'in de transfer g\u00fcndeminde yer alan 21 ya\u015f\u0131ndaki oyuncu, bu sezon Juventus'ta sadece 2 ma\u00e7ta sahada kald\u0131. (Sporx)