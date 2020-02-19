Dünya devi Süper Lig'in yıldızı için sıraya girdi! Dev teklif...

Yusuf Yaz\u0131c\u0131\u2019n\u0131n ard\u0131ndan Trabzonspor kadrosunda Avrupa\u2019ya gitme ihtimali en y\u00fcksek oyuncu olan U\u011furcan \u00c7ak\u0131r, g\u00f6zalt\u0131nda...,Liverpool\u2019un devre aras\u0131nda \u00e7ok istedi\u011fi 23 ya\u015f\u0131ndaki file bek\u00e7isi ile \u00f6zellikle Premier Lig ekipleri yak\u0131ndan ilgileniyor.,\u0130ki k\u00f6kl\u00fc \u0130ngiliz kul\u00fcb\u00fc Tottenham ve Everton, d\u00fczenli olarak scout (izleme) ekiplerini Trabzonspor\u2019un ma\u00e7lar\u0131na g\u00f6nderiyor.,25-30 milyon Euro\r\nSon olarak Sivasspor m\u00fccadelesindeki U\u011furcan\u2019\u0131 mercek alt\u0131na alan Ada kul\u00fcplerinin yetkilileri, cumartesi g\u00fcnk\u00fc Be\u015fikta\u015f ma\u00e7\u0131nda da Vodafone Park\u2019ta olacaklar. ,\u00d6te yandan \u0130spanya\u2019n\u0131n g\u00fc\u00e7l\u00fc tak\u0131mlar\u0131ndan Sevilla da U\u011furcan\u2019\u0131 radar\u0131na ald\u0131.,1.91 boyundaki milli file bek\u00e7isi i\u00e7in yaz d\u00f6neminde Trabzonspor\u2019a astronomik bir teklifin gelmesine kesin g\u00f6zle bak\u0131l\u0131yor.,Y\u00f6netimin kafas\u0131ndaki rakam ise en az 25-30 milyon Euro.