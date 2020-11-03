Dünya Elif Perinçek ve Ayda Gezgin'i konuşuyor!

\u0130zmir'de Do\u011fanlar Apartman\u0131 ve R\u0131za Bey Apartman\u0131, kenti vuran 6.6 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki \u015fiddetli depremin ard\u0131ndan y\u0131k\u0131ld\u0131. Apartmanlar\u0131n y\u0131k\u0131lmas\u0131ndan g\u00fcnler sonra ise pe\u015f pe\u015fe g\u00fczel haberler geldi.\r\n\r\n,R\u0131za Bey Apartman\u0131'ndan 4 ya\u015f\u0131ndaki Ayda bebek, 91 saat sonra sa\u011f olarak kurtar\u0131ld\u0131. Uluslararas\u0131 haber ajanslar\u0131 Reuters ve AP, Ayla bebe\u011fi son dakika olarak duyurdu.\r\n\r\n,Depremin ard\u0131ndan kurtulu\u015flar d\u00fcnya bas\u0131n\u0131nda geni\u015f yer buldu. Associated Press ajans\u0131, son dakika olarak duyurdu\u011fu haberi "4 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131z \u00e7ocu\u011fu enkazdan canl\u0131 olarak kurtar\u0131ld\u0131" ba\u015fl\u0131\u011f\u0131yla duyurdu.\r\n\r\n,AP, haberde "T\u00fcrkiye'nin k\u0131y\u0131 kenti \u0130zmir'deki T\u00fcrk kurtarma ekipleri, T\u00fcrkiye ve Yunanistan'\u0131 vuran \u015fiddetli depremden d\u00f6rt g\u00fcn sonra, \u00e7\u00f6ken bir apartman\u0131n enkaz\u0131ndan k\u00fc\u00e7\u00fck bir k\u0131z\u0131 canl\u0131 \u00e7\u0131kard\u0131." ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,Haberde, "Ayda Gezgin adl\u0131 k\u0131z, kurtarma g\u00f6revlilerinin alk\u0131\u015f ve tezah\u00fcrat sesleri aras\u0131nda, termal battaniyeye sar\u0131lm\u0131\u015f bir \u015fekilde ambulansa g\u00f6t\u00fcr\u00fcl\u00fcrken g\u00f6r\u00fcld\u00fc." denildi.\r\n\r\n,Depremden bir g\u00fcn sonra, apartman enkaz\u0131 alt\u0131nda kalan anne Seher Perin\u00e7ek ile \u00e7ocuklar\u0131 ikiz karde\u015fler Ezel ve Elzem enkazdan canl\u0131 \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\u0131.,Ayn\u0131 g\u00fcn, ailenin bir di\u011fer \u00e7ocu\u011fu Umut'un ise cans\u0131z bedenine ula\u015f\u0131ld\u0131. Depremden 65 saat sonra ise ailenin en k\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocu\u011fu olan \u00fc\u00e7 ya\u015f\u0131ndaki Elif bebek, enkazdan yaral\u0131 olarak kurtar\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Elif bebe\u011fin kurtulu\u015fu, d\u00fcnya bas\u0131n\u0131nda da geni\u015f yer buldu. \u0130ngiliz Daily Mail gazetesi, Elif Perin\u00e7ek'in kurtar\u0131lma anlar\u0131na ve hikayesine geni\u015f yer ay\u0131rd\u0131.\r\n\r\n,Haberde, "T\u00fcrkiye'nin k\u0131y\u0131 kentinde meydana gelen \u00f6l\u00fcmc\u00fcl depremin enkaz\u0131 alt\u0131nda \u00fc\u00e7 g\u00fcnd\u00fcr mahsur kalan \u00fc\u00e7 ya\u015f\u0131ndaki bir k\u0131z, inan\u0131lmaz bir \u015fekilde hayatta kald\u0131." ifadeleri kullan\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Haberde, Elif'i enkaz alt\u0131ndan \u00e7\u0131karan kahraman itfaiyeci Muammer \u00c7elik'in k\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z\u0131 hareketsiz yatarken buldu\u011funa de\u011finildi.\r\n\r\n,Muammer \u00c7elik'in Elif'i s\u0131rt \u00fcst\u00fc yatar \u015fekilde buldu\u011fu anlar\u0131n anlat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 haberde, \u00c7elik'in k\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z\u0131n y\u00fcz\u00fcndeki tozu temizledi\u011fi ifadesine yer verildi.\r\n\r\n,Elif bebe\u011fin, g\u00f6zlerini a\u00e7arak itfaiyeci Muammer \u00c7elik'in parma\u011f\u0131n\u0131 tuttu\u011fu anlat\u0131ld\u0131. Elif'in hastanede tedavi alt\u0131nda oldu\u011fu belirtildi.\r\n\r\n,Guardian gazetesi de "Ege Denizi'nde onlarca ki\u015finin \u00f6l\u00fcm\u00fcne yol a\u00e7an \u015fiddetli depremden yakla\u015f\u0131k \u00fc\u00e7 g\u00fcn sonra, T\u00fcrkiye'nin bat\u0131s\u0131ndaki \u0130zmir kentinde y\u0131k\u0131lan bir binada \u00fc\u00e7 ya\u015f\u0131ndaki bir k\u0131z \u00e7ocu\u011fu kurtar\u0131ld\u0131." ifadeleri kullan\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Haberde kurtarma ekiplerinin Elif Perin\u00e7ek'i enkazdan \u00e7\u0131kar\u0131p sedyeyle ambulansa g\u00f6t\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc aktar\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Guardian'\u0131n haberinde, AFAD Ba\u015fkan\u0131 Mehmet G\u00fcll\u00fco\u011flu'nun Twitter hesad\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 "Allah'\u0131m sana binlerce kez \u015f\u00fck\u00fcrler olsun. Do\u011fanlar apartman\u0131ndan Elif yavrumuzu da canl\u0131 olarak \u00e7\u0131kard\u0131k." a\u00e7\u0131klamas\u0131na yer verildi.\r\n\r\n,Haberde ayr\u0131ca 14 ya\u015f\u0131ndaki \u0130dil \u015eirin'in de 58 saat mahsur kald\u0131ktan sonra Pazartesi g\u00fcn\u00fc enkazdan kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 aktar\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Haberde ayr\u0131ca 14 ya\u015f\u0131ndaki \u0130dil \u015eirin'in de 58 saat mahsur kald\u0131ktan sonra Pazartesi g\u00fcn\u00fc enkazdan kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 aktar\u0131ld\u0131. Haberde, "Folyo battaniyeye sar\u0131lm\u0131\u015f minik bedeni, tozla kaplanm\u0131\u015f y\u00fcz\u00fc ve sa\u00e7lar\u0131yla 3 ya\u015f\u0131ndaki bir k\u0131z, k\u00fc\u00e7\u00fcc\u00fck elini bir kurtarma g\u00f6revlisinin eldivenli ba\u015fparma\u011f\u0131na dolad\u0131 ve apa\u00e7\u0131k g\u00f6zlerle y\u00fcz\u00fcne bakt\u0131." ifadeleri kullan\u0131ld\u0131.,Daily Mail'in haberinde, "K\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z 4 g\u00fcn sonra enkaz\u0131n alt\u0131ndan sa\u011f olarak \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131" a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131.,Aljazeera'n\u0131n haberinde, "4 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131z, 91 saat sonra deprem enkaz\u0131ndan kurtar\u0131ld\u0131" denildi.,Alman Bild gazetesi, "Kurtar\u0131c\u0131, 4 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131z\u0131 molozlar\u0131n ar