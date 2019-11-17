Dünya onu kollarıyla tanıdı

Kaslar\u0131na enjekte ettirdi\u011fi sentol sebebiyle doku \u00e7\u00fcr\u00fcmesi ve deri fibr\u00f6z dejenerasyonu ge\u00e7iren Kirill Tereshin'in sa\u011fl\u0131k durumu g\u00fcnden g\u00fcne daha k\u00f6t\u00fcye gidiyor.,Doktorlar\u0131n 61 cm kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131ndaki kollar\u0131n\u0131n kesilebilme ihtimali oldu\u011fu belirtilen Kirill Tereshin en sonunda b\u0131\u00e7ak alt\u0131na yatmaya karar verdi.,Talihsiz v\u00fccut geli\u015ftirme sporcusu i\u00e7in yard\u0131m kampanyas\u0131 d\u00fczenleyen FC Krasnodar'da orta saha oyuncusu olan Pavel Mamayev'in e\u015fi Alana Mamaeva da, ameliyat s\u00fcreci boyunca Kirill'in yan\u0131ndayd\u0131.,Ameliyat \u00f6ncesinde Kirill s\u0131k s\u0131k, "Haz\u0131r\u0131m, korkmuyorum." dedi.O anlarda Kirill'in annesi de talihsiz o\u011fluna destek i\u00e7in haz\u0131r bulundu. Ameliyat\u0131 yapan Doktor Dmitry Melnikov, Kirill'in kollar\u0131ndan san\u0131lan\u0131n aksine sentol de\u011fil toplamda 6 litre vazelin benzeri bir jel \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Sechenov Moskova Devlet T\u0131p \u00dcniversitesi'nde g\u00f6ren yapan Doktor Melnikov, "\u015eu an i\u00e7in Kirill'in bir kolundaki hasarl\u0131 dokuyu \u00e7\u0131kard\u0131m." dedi.Kirill'in kolundan \u00e7\u0131kan petrol bazl\u0131 jel maddenin kol kaslar\u0131 boyunca yay\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Melnikov, Rusya'da petrol bazl\u0131 jel madde ile plastik cerrahi yapt\u0131rmaya \u00e7al\u0131\u015fan \u00e7ok say\u0131da ki\u015fi oldu\u011funu belirtti.Kirill'in kollar\u0131n\u0131n ameliyat sonras\u0131 nas\u0131l g\u00f6r\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc \u015fu an i\u00e7in bilinmiyor.