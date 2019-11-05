Dünya onu kollarıyla tanımıştı! Tek hamle yetti

Payla\u015f\u0131lan videoda Tereshin ba\u015f\u0131na s\u0131v\u0131 dolu bir pet \u015fi\u015fe koydu.Tamaev Asxab ise, Tereshin'in ba\u015f\u0131ndaki s\u0131v\u0131 dolu \u015fi\u015feyi hedef tahtas\u0131 olarak kulland\u0131.\r\n\r\n,Payla\u015f\u0131m 200 bine yak\u0131n g\u00f6r\u00fcnt\u00fclenme ald\u0131. \u00c7ok say\u0131da kullan\u0131c\u0131 s\u00f6z konusu denemeyi tehlikeli olarak niteledi.\r\n\r\n,Kirill Tereshin ge\u00e7ti\u011fimiz haftalarda da Rus blogger Oleg Mongol ile ringe \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131. M\u00fcsabakan\u0131n ilk dakikalar\u0131nda Kirill Tereshin, rakibi Oleg Mongol'a birka\u00e7 yumruk darbesi atmay\u0131 ba\u015farsa da 3'\u00fcnc\u00fc dakikan\u0131n sonunda nakavt olmu\u015ftu.\r\n\r\n,61 cm kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131ndaki kollar\u0131 ile \u00fcn salan Kirill Tereshin'in ma\u011flubiyeti ak\u0131llara Rus v\u00fccut geli\u015ftirme sporcusunun bu y\u0131l\u0131n ilk d\u00f6neminde Rus tokatlama \u015fampiyonu Vasiliy 'The Dumpling' Kamotskiy taraf\u0131ndan da yenilgiye u\u011fratt\u0131\u011f\u0131 anlar\u0131 getirmi\u015fti.\r\n,Rusya'da ya\u015fayan 22 ya\u015f\u0131ndaki Kirill Tereshin, bisepslerine enjekte ettirdi\u011fi sentol sebebiyle d\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda \u00fcn elde etti.\r\n,Tamaev Asxab d\u00f6ner tekme atarak \u015fi\u015feyi tam 12'den vurdu. \u0130kili o anlara dair g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri sosyal medyada payla\u015ft\u0131.\r\n\r\n,23 ya\u015f\u0131ndaki Tereshin, Rus Hulk lakapl\u0131 18 ya\u015f\u0131ndaki Tamaev Asxab'la \u00e7ekti\u011fi videoda ilgin\u00e7 bir deneme ger\u00e7ekle\u015ftirdi.\r\n,Kaslar\u0131na enjekte ettirdi\u011fi sentol sebebiyle doku \u00e7\u00fcr\u00fcmesi ve deri fibr\u00f6z dejenerasyonu ge\u00e7iren Kirill Tereshin'in sa\u011fl\u0131k durumu g\u00fcnden g\u00fcne daha k\u00f6t\u00fcye gidiyor.\r\n,Popeye lakapl\u0131 Rus v\u00fccut geli\u015ftirme sporcusu Kirill Tereshin'in son payla\u015f\u0131m\u0131 yine g\u00fcndem oldu.\r\n