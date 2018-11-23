Dünya Şampiyonu Sabriye Şengül canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

D\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc sporcu ve eski Survivor yar\u0131\u015fmac\u0131s\u0131 Sabriye \u015eeng\u00fcl Kanal D'de yay\u0131nlanan 2. Sayfa program\u0131na konuk oldu. \u015eeng\u00fcl, g\u00f6zya\u015flar\u0131na bo\u011fuldu...\r\n,D\u00fcnya \u015eampiyonu Sabriye \u015eeng\u00fcl, 2. Sayfa program\u0131na konuk oldu. \u015eampiyon, a\u00e7\u0131klamalar\u0131na yaparken konu ailesine geldi\u011finde g\u00f6zya\u015flar\u0131na engel olamad\u0131. \u015eeng\u00fcl, \u201cTrabzon k\u00fc\u00e7\u00fck yer. D\u00f6v\u00fc\u015f yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131 bilmiyordu ailem., Babam benim \u015fampiyonluk haberimi gazeteden g\u00f6rd\u00fc. Arkada\u015f\u0131 \u2018bu senin k\u0131z' de\u011fil mi, demi\u015f.\u201d Annem \u00e7ok saf, \u00e7ok iyi niyetli. O da bilmiyordu tabii d\u00f6v\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcm\u00fc.Ev temizli\u011fine giden bir kad\u0131nd\u0131 benim annem' dedi. Bunlar\u0131 a\u00e7\u0131klarken ise g\u00f6zya\u015flar\u0131na engel olamad\u0131. \r\n\r\n,G\u00f6zya\u015flar\u0131n\u0131 soran sunuculara Sabriye \u015fu \u015fekilde cevap verdi: \u201c\u00c7ok duygusal\u0131m. Hassas yerime dokunulunca a\u011fl\u0131yorum. Aile konusu a\u00e7\u0131l\u0131nca eski \u015feyler geliyor akl\u0131ma. Ba\u015far\u0131l\u0131 insanlar\u0131n arkas\u0131na bak\u0131n ge\u00e7mi\u015finde ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 zorluklar vard\u0131r., Ben Survivor'dayken bile ailem zorluk \u00e7ekmi\u015f. Rahat bir ya\u015fam\u0131m olmad\u0131 benim. \u0130yi ki de \u00e7ekmi\u015fim. Bunlar beni g\u00fc\u00e7l\u00fc yap\u0131yor. \u015euan durumum iyi. Benim annemle babam ayr\u0131. \u00c7ok sa\u00e7ma bir sebepten dolay\u0131 ayr\u0131ld\u0131lar. Bo\u015fanmaya sebep olanlardan biri de day\u0131m. Tek iste\u011fim annemle babam\u0131n birle\u015fmesi\u2026Anneme bir ev almak istiyorum, bir arsa almak istiyorum. \u0130n\u015fallah olacak.\u201d3 sene falan oldu ama ge\u00e7 ya\u015fta bo\u015fan\u0131nca insan tuhaf oluyor. Olan \u00e7ocu\u011fa oluyor. Anne babaya bir \u015fey olmuyor.Annemin baz\u0131 istekleri var, onlar\u0131 yap\u0131nca bar\u0131\u015fma olacak in\u015fallah.' dedi. \r\n\r\n,Sabriye \u015eeng\u00fcl, hedefini ise s\u00f6yle a\u00e7\u0131klad\u0131: 'Ringe y\u00fcr\u00fcrken heyecanlanm\u0131yorum ama stres yap\u0131yorum. Hedefim Amerika'da T\u00fcrkiye'yi en g\u00fczel \u015fekilde temsil etmek.\u201d\r\n\r\n,Ringteki durumunu anlatan Sabriye, 'Yumruklar\u0131m\u0131 savururken akl\u0131ma bayra\u011f\u0131m geliyor. Daha da b\u00fcy\u00fck bir y\u00fck var art\u0131k \u00fczerimde. \u00dclkem i\u00e7in elimden geleni yap\u0131cam' dedi. Onunla birlikte sembolle\u015fmi\u015f hale gelen K\u0131rm\u0131z\u0131 Pelerinin y\u0131rt\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Sabriye. 'Pelerinim Almanya'da y\u0131rt\u0131ld\u0131. Yenisini diktirece\u011fim. G\u00fczel ay y\u0131ld\u0131zl\u0131 pelerinim yeniden yap\u0131lacak' dedi. \r\n\r\n\r\n,Survivor 2017'de en sevilen ikili haline gelenlerden biri de Adem ve Sabriyeydi. Sabriye ise Adem ile art\u0131k g\u00f6r\u00fc\u015fmediklerini \u015fu s\u00f6zlerle dile getirdi; ' Adem ile foto\u011fraflar\u0131m\u0131z\u0131 g\u00f6rmek istemiyorum. Sinirim bozuluyor. O benim karde\u015fim gibi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm bir insand\u0131. \u015euan konu\u015fmuyoruz. Nedenini de gayet iyi biliyor kendisi... Adem'in yolu a\u00e7\u0131k olsun, g\u00f6r\u00fc\u015fm\u00fcyoruz. Konu\u015fmuyorsam vard\u0131r sebebi. Ben bir insana surat yap\u0131yorsam vard\u0131r sebebi' dedi. \r\n,D\u00f6v\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc bir ma\u00e7\u0131nda Annesi ile komik bir an\u0131s\u0131n\u0131 anlatan Sabriye, st\u00fcdyoyu k\u0131rd\u0131 ge\u00e7irdi. \u015eeng\u00fcl, 'Annemin okumas\u0131 yazmas\u0131 yok. \u0130stanbul'a ma\u00e7a getirdim onu. Masada oturdu. Ma\u00e7\u0131 alm\u0131\u015f\u0131m a\u011fl\u0131yorum. Annem geldi yan\u0131ma soyuna odas\u0131na \u2018a\u011flama k\u0131z\u0131m ba\u015fka zaman olur' dedi. \u2018anne ma\u00e7\u0131 ald\u0131m' dedim. Boks ne bilmiyor' dedi. \r\n\r\n