Dünya şokta! Yeni virüs Cluster-5 hızla yayılıyor

T\u00fcm d\u00fcnya ABD ba\u015fkanl\u0131k se\u00e7imlerine kilitlenirken, y\u00fczy\u0131l\u0131n kabusu koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131ndan gelen yeni \u015fok dalgalar\u0131 k\u0131talararas\u0131 pani\u011fe yol a\u00e7t\u0131.\r\n,Se\u00e7im sonucunun hen\u00fcz netle\u015fmedi\u011fi ancak Demokrat aday Joe Biden'\u0131n ipi g\u00f6\u011f\u00fcslemeye olduk\u00e7a yak\u0131n oldu\u011fu ABD'de, son olarak Ba\u015fkan Donald Trump'\u0131n \u00d6zel Kalem M\u00fcd\u00fcr\u00fc Mark Meadows'un testi pozitif \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,Vaka say\u0131lar\u0131n\u0131n 10 milyona yakla\u015ft\u0131\u011f\u0131 ABD'de, medya Meadows'un se\u00e7im g\u00fcnlerinde \u00e7ok say\u0131da ki\u015fiyle temas halinde oldu\u011funu bildiriyor.\r\n,Koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131nda ilk kez d\u00fcnya genelinde g\u00fcnl\u00fck vakalar 600 bini a\u015farken, Danimarka'dan yay\u0131lan mutasyona u\u011fram\u0131\u015f vir\u00fcs \u015fok etkisi olu\u015fturdu\r\n,Danimarka'da vizon \u00e7iftliklerinde koronavir\u00fcs tespit edilmesiyle ba\u015flayan kaos, bug\u00fcn itibariyle k\u0131ta de\u011fi\u015ftirip Kuzey Amerika'ya ula\u015ft\u0131.\r\n,Hafta i\u00e7inde Danimarka'da milyonlarca vizonun \u00f6ld\u00fcr\u00fclece\u011fi a\u00e7\u0131kland\u0131. Karar, \u00e7iftliklerdeki hayvanlarda Covid-19'un insanlara bula\u015fan, mutasyona u\u011fram\u0131\u015f bir t\u00fcr\u00fcn\u00fcn g\u00f6r\u00fclmesi \u00fczerine al\u0131nd\u0131.\r\n,Danimarka Ba\u015fbakan\u0131 Mette Frederiksen, mutasyona u\u011fram\u0131\u015f vir\u00fcs\u00fcn, geli\u015ftirilmekte olan Covid-19 a\u015f\u0131lar\u0131n\u0131n etkinli\u011fi i\u00e7in tehlike olu\u015fturdu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,D\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck vizon k\u00fcrk\u00fc \u00fcreticisi Danimarka'da yeni tip vir\u00fcs 200'\u00fc a\u015fk\u0131n insana ve di\u011fer hayvanlara bula\u015ft\u0131.\r\n,Ba\u015fbakan Frederiksen, "Durum \u00e7ok \u00e7ok ciddi. Vir\u00fcs vizonlarda mutasyona u\u011frad\u0131 ve insanlara ge\u00e7ti" dedi.\r\n,Bug\u00fcn ise D\u00fcnya Sa\u011fl\u0131k \u00d6rg\u00fct\u00fc (DS\u00d6) d\u00fcnyay\u0131 \u00e7alkalayan geli\u015fmeyi duyurdu, ABD, \u0130talya, Hollanda, \u0130spanya ve \u0130sve\u00e7'teki \u00e7iftliklerde yeti\u015ftirilen vizonlarda da koronavir\u00fcs \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,A\u00e7\u0131klamada, vizonlarda rastlanan Covid-19 t\u00fcr\u00fcn\u00fcn klinik g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fc, a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131 ve bula\u015f\u0131c\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131n koronavir\u00fcs\u00fcn di\u011fer t\u00fcrleriyle benzerlik g\u00f6sterdi\u011fi ancak daha \u00f6nce g\u00f6zlemlenmeyen mutasyon terkibine rastland\u0131\u011f\u0131 vurguland\u0131.\r\n,\u0130ngiltere h\u00fck\u00fcmeti, Danimarka'da ortaya \u00e7\u0131kan ve 'Cluster-5 vir\u00fcs' olarak adland\u0131r\u0131lan yeni bir koronavir\u00fcs bula\u015fmas\u0131 nedeniyle bu \u00fclkeden gelecek t\u00fcm ziyaret\u00e7ilere s\u0131n\u0131rlar\u0131n\u0131 kapatt\u0131.\r\n,\u0130ngiliz vatanda\u015flar\u0131 ya da \u00fclkede oturum izni bulunan ki\u015filer de, Danimarka'dan d\u00f6n\u00fc\u015fte 14 g\u00fcn karantinada kalmak zorunda kalacaklar.\r\n,\u0130ngiliz h\u00fck\u00fcmetinin ziyaret\u00e7i yasa\u011f\u0131 karar\u0131, bu \u015fekilde al\u0131nan seyahat k\u0131s\u0131tlamas\u0131 kararlar\u0131ndan farkl\u0131 geli\u015fti. Karar, \u00f6nceki \u00f6rneklerinin aksine, Cumartesi sabaha kar\u015f\u0131 4'te, y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girmeden yaln\u0131zca iki saat \u00f6nce duyuruldu.\r\n,Seyahat koridorlar\u0131n\u0131n kapat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u00f6nceki \u00f6rneklerde, karar\u0131n uygulamaya girmesi i\u00e7in iki g\u00fcnl\u00fck s\u00fcre tan\u0131n\u0131yordu.\r\n,.