Dünyaca ünlü oyuncu o futbol takımını satın alıyor!

Malaga'y\u0131 Avrupal\u0131 Hollywood\u2019a d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrmek istiyorlar, zaten kul\u00fcp ile g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcyorlar. Ancak Al-Thani\u2019nin sundu\u011fu ve kendi belirledikleri fiyat aras\u0131nda \u015fimdilik u\u00e7urum var' dedi.,\u0130spanya Ku\u00e7\u00fck Hissedarlar Ba\u015fkan\u0131 Antonio Aguilera da bu geli\u015fmeyi do\u011frulad\u0131., Aguilera, Clooney\u2019in kul\u00fcb\u00fcn hisselerinin \u015fu andaki sahibi Al-Thani ile g\u00f6r\u00fc\u015fme halinde oldu\u011funu da aktard\u0131.,\u00d6te yandan Aguilere, 'Malaga\u2019da g\u00fc\u00e7l\u00fc bir prod\u00fcksiyon \u015firketi var ve \u015fu anda bir dizi de \u00e7ekiliyor. ,Amerikal\u0131 \u00fcnl\u00fc sinema oyuncusu, y\u00f6netmen ve senarist George Clooney'nin sahibi oldu\u011fu \u015firket, \u0130spanya 2. Lig tak\u0131mlar\u0131ndan Malaga\u2019y\u0131 sat\u0131n almak istiyor.