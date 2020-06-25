Dünyaca ünlü sahile indiklerinde fotoğraf çektirme yarışı başlıyor

Sabah 10.00-12.00 ve 14.00-16.00 olmak \u00fczere g\u00fcnde 4 saat \u00e7al\u0131\u015fan atl\u0131 polisler, sahildeki tatilcilerin de ilgisini \u00e7ekiyor. Tatilciler, devriye halindeki polislere yana\u015f\u0131p atlarla birlikte foto\u011fraf \u00e7ekinebilmek i\u00e7in adeta yar\u0131\u015f\u0131yor.,\u00d6zellikle yaz d\u00f6neminde atl\u0131, mart\u0131 ve yunus polislerle b\u00f6lgenin g\u00fcvenli\u011fini desteklediklerini belirten \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcr Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Sinan Demir, \u00f6nceliklerinin genel g\u00fcvenlik ve asayi\u015fi sa\u011flamak oldu\u011funu bildirdi. Pandemi dolay\u0131s\u0131yla ekstra yeni tedbirler ve yeni g\u00f6revlendirmeler oldu\u011funu ifade eden Demir, ekiplerin 1 Haziran sonras\u0131 sosyal mesafenin korunmas\u0131, maske kullan\u0131m\u0131 ve hijyen konular\u0131n\u0131 da yak\u0131ndan takip etti\u011fini s\u00f6yledi.,\u00d6zellikle pandemi d\u00f6neminde ek tedbirlerin al\u0131nmas\u0131yla birlikte g\u00f6rev y\u00fck\u00fc artan polisin y\u00fck\u00fcn\u00fc azaltan atl\u0131 polisler ve mart\u0131 timleri, asayi\u015fin yan\u0131 s\u0131ra sahildeki sosyal mesafe, maske ve temizlik konular\u0131nda da vatanda\u015flara uyar\u0131larda bulunuyor. ,Sahilde g\u00f6rev yapan timlere, vatanda\u015flar\u0131n sevgi ve sempatiyle yakla\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktaran Demir, \u201cS\u0131k s\u0131k ba\u015fta \u00e7ocuklar\u0131m\u0131z olmak \u00fczere, gerek \u00fclkemize gelen yabanc\u0131 misafirlerimiz, gerek \u015fehrimizdeki misafirlerimiz bu arkada\u015flar\u0131m\u0131zla foto\u011fraf \u00e7ektirmekte. Ama maalesef atlar\u0131m\u0131zla \u00e7ekilen foto\u011fraf say\u0131s\u0131n\u0131 yakalayamad\u0131lar. \u00d6zellikle atl\u0131 polislerimiz zaman zaman foto\u011fraf \u00e7ekinmekten dolay\u0131 g\u00f6revlerini yapmakta zorlan\u0131yorlar. ,Bundan dolay\u0131 da vatanda\u015flar\u0131m\u0131za te\u015fekk\u00fcr ediyorum. Tek g\u00f6revimiz g\u00fcvenlik ve asayi\u015f de\u011fil ayn\u0131 zamanda kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 sa\u011fl\u0131kl\u0131 ve g\u00fczel ili\u015fkiler kurabilmek. Bu konuda atl\u0131 polislerimiz bizlere ekstra katk\u0131 sa\u011fl\u0131yor\u201d dedi.,Antalya Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ba\u011fl\u0131 atl\u0131 polisler ve bisikletli mart\u0131 timleri, Konyaalt\u0131 Sahili\u2019nde g\u00f6rev yapan polis ekiplerine genel g\u00fcvenlik ve asayi\u015f konular\u0131nda destek veriyor. ,Sahilde g\u00f6rev alan atl\u0131 polislerle foto\u011fraf \u00e7eken tatilciler de, \u201cGer\u00e7ekten Konyaalt\u0131\u2019na \u00e7ok yak\u0131\u015fm\u0131\u015f. \u00c7ocu\u011fum da hi\u00e7 korkmad\u0131 ve atlar\u0131 sevdi. A\u00e7\u0131k\u00e7as\u0131 hepimize g\u00fcven verdiler\u201d ifadelerini kulland\u0131.