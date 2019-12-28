Dünyaca ünlü sanatçıdan yerli otomobil siparişi

Michael Jackson ve Whitney Houston ba\u015fta olmak \u00fczere bir\u00e7ok \u00fcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131n\u0131n vokalistli\u011fini yapan Della Miles, yerli otomobil sipari\u015f edece\u011fini duyurdu.,Verdi\u011fi konser nedeniyle birka\u00e7 g\u00fcn \u00f6nce Eski\u015fehir'de de bulunan Della Miles, d\u00fcn Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan taraf\u0131ndan tan\u0131t\u0131m\u0131 yap\u0131lan yerli otomobille ilgili sosyal medya hesab\u0131 \u00fczerinden bir payla\u015f\u0131m yapt\u0131.,T\u00fcrkiye`ye yerle\u015ftikten sonra M\u00fcsl\u00fcman olan ABD`li \u015fark\u0131c\u0131 Della Miles, \u0130ngilizce ve T\u00fcrk\u00e7e olarak yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mda yerli otomobil i\u00e7in T\u00fcrkiye'yi tebrik ederek kendi sipari\u015fini de verdi.,Della Miles otomobilden bir foto\u011fraf payla\u015farak, \u201cTebrikler T\u00fcrkiye. Seninle gurur duyuyorum. Ba\u015fkan Recep Tayyip Erdo\u011fan'dan sonra ilk talep benden, T\u00fcrk otomobiline talibim, sipari\u015fimi buradan veriyorum\u201d diye yazd\u0131.,Yerli otomobilin ismi belli oldu mu? TOGG CESO'su Mehmet G\u00fcrcan Karaka\u015f yerli otomobilin ismi ile ilgili bir televizyon kanal\u0131na a\u00e7\u0131klama yapt\u0131.,\u0130simle ilgili tarih veren Mehmet G\u00fcrcan Karaka\u015f \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:,Markam\u0131z\u0131n k\u00fcresel rekabet anlam\u0131nda d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fczde temsil etmesi gereken \u00f6geleri; \u00f6zg\u00fcn olmas\u0131, \u00f6zg\u00fcveninin olmas\u0131, de\u011fi\u015fen d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcren ve samimi bir kimli\u011fe sahip olmas\u0131 ve ayn\u0131 zamanda da yenilik\u00e7i olmas\u0131\u2026,\u015eimdi, bunlar\u0131n hepsini tasarlayabilecek ve kapsayabilecek bir isim pe\u015findeyiz. \u00c7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z var.,150 tane ismin \u00fczerinden gelerek eleyerek; ayn\u0131 zamanda fonetik olarak, ba\u015fka dillerde anlam\u0131 nedir? ,Ama \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki senenin ortas\u0131nda marka lansman\u0131m\u0131z\u0131 yapmak istiyoruz.,Yanl\u0131\u015f anla\u015f\u0131labilir mi? Onlar\u0131 tespit ediyoruz. O anlamda s\u00fcrecin o k\u0131sm\u0131 ikincil derecede \u00f6nemli\u2026