Dünyada bir ilk! Dev projede sona gelindi

Ge\u00e7ti\u011fimiz aylarda 286 kilometre uzunlu\u011fundaki 6 kesimi trafi\u011fe a\u00e7\u0131lan otoyolda geriye kalan 112 kilometrelik kesimde devam eden \u00e7al\u0131\u015fmalar havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. D\u00fcnyan\u0131n en geni\u015f t\u00fcnelleri olma \u00f6zelli\u011fine sahip olan 4 \u015feritli t\u00fcnellerindeki \u00e7al\u0131\u015fmalar da havadan \u00e7ekilen g\u00f6r\u00fcnt\u00fclere yans\u0131d\u0131.,\u0130stanbul-Kocaeli ve Sakarya trafi\u011fini olduk\u00e7a rahatlatmas\u0131 beklenen ve ayn\u0131 anda 4 arac\u0131n ge\u00e7ebilece\u011fi t\u00fcnellerle d\u00fcnyada bir ilk olma \u00f6zelli\u011fi ta\u015f\u0131yan 398 kilometre uzunlu\u011fundaki Kuzey Marmara Otoyolu\u2019 da devam eden \u00e7al\u0131\u015fmalarda sona gelindi.,Karayollar\u0131 Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019nden al\u0131nan bilgilere g\u00f6re, ilk olarak 2013 y\u0131l\u0131nda Yavuz Sultan Selim K\u00f6pr\u00fcs\u00fc\u2019n\u00fcn de bulundu\u011fu 148 kilometre uzunlu\u011fundaki Odayeri-Pa\u015fak\u00f6y kesimi ile ba\u015flayan otoyolun 286 kilometrelik kesimi trafi\u011fe a\u00e7\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. Son kalan 112 kilometresinde ise \u00e7al\u0131\u015fmalar aral\u0131ks\u0131z devam ediyor. 7\u2019nci kesim olan 9,1 kilometrelik Habibler-Hasdal kesimindeki \u00e7al\u0131\u015fmalar havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. Havadan \u00e7ekilen g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde t\u00fcnellerdeki \u00e7al\u0131\u015fmalarda i\u015f makinelerinin ve i\u015f\u00e7ilerin \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc.,\u0130stanbul\u2019un bat\u0131s\u0131ndaki K\u0131nal\u0131 mevki'inden ba\u015flayan otoyol, \u0130stanbul, Kocaeli, Sakarya illerini kuzeyden kat ederek, Sakarya'n\u0131n Akyaz\u0131 il\u00e7esi yak\u0131nlar\u0131nda sonlanan \u00fclkemizin en \u00f6nemli karayolu yat\u0131r\u0131mlar\u0131 aras\u0131nda yer al\u0131yor. K\u0131nal\u0131-Odayeri, Odayeri-Pa\u015fak\u00f6y ve Kurtk\u00f6y-Akyaz\u0131 olmak \u00fczere \u00fc\u00e7 ana b\u00f6l\u00fcmden olu\u015fan Kuzey Marmara Otoyolu\u2019nda toplam 7 kesim bulunmakta. Kuzey Marmara Otoyolu Projesi, \u015fehir i\u00e7inde ve mevcut bo\u011faz k\u00f6pr\u00fclerindeki trafik yo\u011funlu\u011funu azaltarak, ara\u00e7lar\u0131n \u015fehir i\u00e7i trafi\u011fine girmeden, eri\u015fim kontroll\u00fc, y\u00fcksek standartl\u0131, kesintisiz, emniyetli ve konforlu bir yolla, transit ge\u00e7i\u015finin sa\u011flanmas\u0131 amac\u0131yla projelendirildi.,\u00c7ift y\u00f6nl\u00fc 4\u2019er \u015feritli olarak tasarlanan Kuzey Marmara Otoyolu\u2019nda ilk \u00e7al\u0131\u015fmalar, 2013 y\u0131l\u0131nda, b\u00fcnyesinde Yavuz Sultan Selim K\u00f6pr\u00fcs\u00fc\u2019n\u00fcn de bulundu\u011fu 148 km uzunlu\u011fundaki Odayeri-Pa\u015fak\u00f6y kesiminin yap\u0131m\u0131yla ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131. Ayn\u0131 zamanda \u0130stanbul i\u00e7in \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc \u00e7evre yolu g\u00f6revi \u00fcstlenen Odayeri-Pa\u015fak\u00f6y kesimi ve Yavuz Sultan Selim K\u00f6pr\u00fcs\u00fc, 26 A\u011fustos 2016 tarihinde trafi\u011fe a\u00e7\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. ,Kuzey Marmara Otoyolu\u2019nun \u0130stanbul ili s\u0131n\u0131rlar\u0131 i\u00e7erisindeki 1, 2 ve 7. kesimlerini olu\u015fturan K\u0131nal\u0131-Odayeri kesiminin toplam uzunlu\u011fu 80,25 km olup, K\u0131nal\u0131-Odayeri kav\u015faklar\u0131 aras\u0131nda yakla\u015f\u0131k 71,1 kliometrelik b\u00f6l\u00fcm\u00fc de trafi\u011fe a\u00e7\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. ,Kuzey Marmara Otoyolunu genelinde; 69 adet viyad\u00fck, 10 adet t\u00fcnel, 145 adet k\u00f6pr\u00fc, 130 adet \u00fcst ge\u00e7it, 152 adet alt ge\u00e7it ve 884 adet menfez bulunmakta. Gebze\u2019de \u0130stanbul-\u0130zmir ve TEM Otoyolu\u2019na entegre olan Kuzey Marmara Otoyolu, Malkara-\u00c7anakkale kesiminde yap\u0131m \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam eden K\u0131nal\u0131-Tekirda\u011f-\u00c7anakkale-Sava\u015ftepe Otoyolu\u2019na da K\u0131nal\u0131 mevki'inde ba\u011flanacak. (\u0130HA),\u0130stanbul\u2019un yeni bir otoyol a\u011f\u0131 ile mevcut sistemin y\u00fck\u00fcn\u00fc hafifletmeyi hedefleyen Kuzey Marmara Otoyolu\u2019nda sona gelindi.,9,1 Km\u2019lik Habibler-Hasdal kesiminin (Kesim-7) 2020 y\u0131l\u0131 sonunda tamamlanmas\u0131 planlanmaktad\u0131r. Ayr\u0131ca b\u00fcnyesindeki 10 adet t\u00fcnel, d\u00fcnyan\u0131n en geni\u015f kesit alan\u0131na sahip t\u00fcneller olup, 4 adedi trafi\u011fe hizmet vermekte.