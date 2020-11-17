Dünyada ilk olacak! Bu ada, enerjisini tamamen dalgalardan sağlayacak

Nova Innovation, deniz yata\u011f\u0131na 100 kilovatl\u0131k 5 t\u00fcrbin yerle\u015ftirecek ve gelgitlerden faydalanarak elektrik \u00fcretecek.,Galler \u00c7evre Bakan\u0131 Lesley Griffiths, \u201c\u0130klim de\u011fi\u015fikli\u011finin yol a\u00e7aca\u011f\u0131 tehlikelere haz\u0131r olmal\u0131y\u0131z. Yenilenebilir enerji sa\u011flay\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131n h\u0131rs\u0131ndan ve yenilik\u00e7i ruhundan faydalanmam\u0131z gerekiyor\u201d dedi.,Sadece birka\u00e7 binan\u0131n bulundu\u011fu ve sadece 11 ki\u015finin ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 uzak adada halen t\u00fcm enerji mazottan elde ediliyor. Dalgalardan enerji, Nova Innovation kurumu taraf\u0131ndan 1,2 milyon sterlinlik projeyle elde edilecek.,Galler a\u00e7\u0131klar\u0131ndaki Bardsey Adas\u0131\u2019nda t\u00fcm enerji, dalgalardan elde edilecek. Ada, \u201cmavi enerji\u201d ile d\u00fcnyada ilk olacak. ,T\u00fcrbinlerin tamamen g\u00f6zlerden \u0131rak olaca\u011f\u0131 ve manzaray\u0131 bozmayaca\u011f\u0131 ifade ediliyor. Projeyle Galler\u2019e de elektrik verilebilecek.