Dünyada ilk! Süpersonik taarruzi insansız hava aracı piyasada

\u00d6zelliklerine g\u00f6re fiyat 16 milyon dolara kadar \u00e7\u0131kabiliyor. Firma, daha \u015fimdiden 100\u2019den fazla sipari\u015f ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. ,\u00c7e\u015fitli silahlar monte edilebilen ara\u00e7 i\u00e7in, 9 milyon dolardan ba\u015flayan fiyatla \u00f6n sipari\u015f al\u0131nmaya ba\u015fland\u0131.,Kendi kendine hareket edebilen ara\u00e7 uzaktan da kontrol edilebiliyor.\r\n\r\n,\u200bMerkezi Singapur\u2019da bulunan Kelley Aerospace firmas\u0131, d\u00fcnyan\u0131n ilk s\u00fcpersonik (sesten h\u0131zl\u0131) taarruzi insans\u0131z hava arac\u0131n\u0131 (UCAV) resmi olarak piyasaya s\u00fcrd\u00fc. ,Hafif karbonfiberden yap\u0131lan \u201cOk\u201d isimli ara\u00e7, ses h\u0131z\u0131n\u0131 a\u015farak Mach 2.1 h\u0131za \u00e7\u0131kabiliyor. Radara yakalanma ihtimali az olan ara\u00e7 \u00e7e\u015fitli taarruz ve ke\u015fif g\u00f6revlerini yapabilecek \u015fekilde tasarland\u0131.