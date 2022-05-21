Dünyada sadece bin kişide var: Ailesi bile ona dokunamıyor, en ufak temasta insan heykeline dönüşüyor

Kaslar\u0131 kemi\u011fe \u00e7eviren ve ki\u015fiyi adeta bir insan heykeline d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrerek v\u00fccudunu kilitleyen bu hastal\u0131k nedeniyle Alanna normal bir \u00e7ocuk gibi bisiklete binemiyor ya da temas i\u00e7eren sporlar\u0131 yapam\u0131yor.,Alanna, hastal\u0131\u011f\u0131 y\u00fcz\u00fcnden ba\u015f\u0131n\u0131 normal insanlar gibi \u00e7eviremiyor ya da kollar\u0131n\u0131 ba\u015f\u0131n\u0131n \u00fczerine kald\u0131ram\u0131yor. Kollar\u0131 iki yan\u0131nda sabitlenmi\u015f ve sol dirse\u011fi ise yak\u0131n zamanda kaynam\u0131\u015f olan k\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z\u0131n durumunun ya\u015fland\u0131k\u00e7a ilerleyece\u011fi ve muhtemelen kal\u0131c\u0131 olarak tekerlekli sandalyeye mahkum olaca\u011f\u0131 tahmin ediliyor.,Bug\u00fcn Alanna'n\u0131n durumu nedeniyle kendini yorgun hissetti\u011finde kullanabilece\u011fi \u00f6zel bir \u00fc\u00e7 tekerlekli bisikleti ve arabas\u0131 var. 6 ya\u015f\u0131ndaki o\u011flu Cody ve Alanna ile me\u015fgul olan iki \u00e7ocuk annesi Stephanie, tamamen Alanna i\u00e7in mutlu an\u0131lar olu\u015fturmaya odakland\u0131klar\u0131n\u0131 belirtiyor ve ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar\u0131n bir tedavi bulabilmesini umut ediyor. (Mynet),Genellikle do\u011fumda hatal\u0131 bi\u00e7imlenmi\u015f ayak parmaklar\u0131 ve v\u00fccudun her yerinde g\u00f6r\u00fclen gizemli b\u00fcy\u00fcmeler veya \u015fi\u015flikler ile belirti g\u00f6steren bu hastal\u0131\u011f\u0131n semptomlar\u0131 Alanna sadece iki haftal\u0131kken g\u00f6r\u00fcl\u00fcyordu ancak Stephanie te\u015fhis konmas\u0131n\u0131n y\u0131llar s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi. ,\u0130ngiltere'de ya\u015fayan ve v\u00fccudunda gizemli b\u00fcy\u00fcmeler ortaya \u00e7\u0131kan minik Alanna Edwards'a iki ya\u015f\u0131ndayken nadir g\u00f6r\u00fclen bir hastal\u0131k te\u015fhisi kondu.,\u015eu anda 5 ya\u015f\u0131nda olan Edwars'\u0131n hastal\u0131\u011f\u0131 kaslar\u0131n kemikle\u015fmesine neden oluyor ve bu durum herhangi bir \u00e7arpma ile tetiklenebiliyor. ,The Mirror'\u0131n haberine g\u00f6re anne Stephanie, k\u0131z\u0131na bu te\u015fhis koyulana kadar bu hastal\u0131\u011f\u0131 hi\u00e7 duymad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Hastal\u0131\u011f\u0131n olduk\u00e7a nadir oldu\u011funu belirten anne, d\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda yakla\u015f\u0131k olarak yaln\u0131zca bin vakan\u0131n bilindi\u011fini ve \u015fu anda bu hastal\u0131\u011f\u0131n tedavisi olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.