Dünyada yalnızca iki benzeri var! Türkiye'nin yeni kamikazesi 'Alpagu' geliyor

T\u00fcrk savunma sanayisinin son d\u00f6nemde en dikkati \u00e7eken \u00fcr\u00fcnlerinden "kamikaze drone"lar yak\u0131n zamanda ''Alpagu'' ile \u00e7e\u015fitlenecek.\r\n\r\n,AA muhabirinin edindi\u011fi bilgiye g\u00f6re, T\u00fcrkiye'ye "kamikaze drone" olarak bilinen vurucu insans\u0131z hava ara\u00e7lar\u0131n\u0131 (\u0130HA) kazand\u0131ran STM Savunma Teknolojileri M\u00fchendislik ve Ticaret A\u015e, bu alandaki \u00fcr\u00fcn \u00e7e\u015fitlili\u011fini ve ara\u00e7lar\u0131n yeteneklerini art\u0131rmaya y\u00f6nelik \u00e7al\u0131\u015fmalar y\u00fcr\u00fct\u00fcyor.\r\n,\r\nHalihaz\u0131rda g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerine teslimatlar\u0131 devam eden ve ba\u015far\u0131yla kullan\u0131lan Kargu, \u00f6zellikle meskun mahal operasyonlar\u0131nda ke\u015fif, g\u00f6zetleme ve imha g\u00f6revlerini y\u00fcr\u00fctmesi, g\u00f6rev iptali se\u00e7ene\u011fi ve yayg\u0131n bir alanda tahribat yaratmas\u0131yla \u00f6n plana \u00e7\u0131k\u0131yor.,Muharebe sahas\u0131nda boy g\u00f6steren Kargu'ya k\u0131sa zamanda Alpagu da e\u015flik edecek. Alpagu, hafif yap\u0131s\u0131, dal\u0131\u015f h\u0131z\u0131, d\u00fc\u015f\u00fck radar kesit alan\u0131 ve s\u00fcrati, y\u00fcksek de\u011ferli ya da \u00f6nemli hedeflere noktasal tahribat yaratmas\u0131yla farkl\u0131la\u015f\u0131yor.\r\n\r\n,D\u00fcnyada 2 benzeri var\r\nA\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131 2 kilogram\u0131n alt\u0131ndaki Alpagu'ya d\u00fcnyada benzer niteliklerde yaln\u0131zca 2 platform bulunuyor.\r\n\r\nAlpagu, k\u00fc\u00e7\u00fck boyutu ve hafifli\u011fine ra\u011fmen \u00fczerinde hedefini etkisiz hale getirebilecek kadar patlay\u0131c\u0131 ta\u015f\u0131yor, \u00e7ok uzak mesafelerde g\u00f6rev yapabiliyor ve tek bir asker taraf\u0131ndan kolayca ta\u015f\u0131n\u0131p g\u00f6rev alan\u0131nda \u00e7ok h\u0131zl\u0131 kullan\u0131labiliyor. Alpagu ayr\u0131ca \u00fczerideki yapay zeka ve g\u00f6r\u00fcnt\u00fc i\u015fleme kabiliyetleri, sessizli\u011fi, ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131 patlay\u0131c\u0131y\u0131 hedefe tam ula\u015ft\u0131rma yetenekleriyle \u00f6nemli bir s\u00fcrpriz etkisi ve operasyonel \u00fcst\u00fcnl\u00fck sa\u011fl\u0131yor.\r\n\r\nZorlu bir geli\u015ftirme s\u00fcrecini ba\u015far\u0131yla tamamlayan STM, sahada yo\u011fun testlere devam ediyor. Lan\u00e7erden f\u0131rlatma, u\u00e7u\u015f, hedefe ula\u015fma ve etkisiz hale getirme kabiliyetleri test edilen ve iyile\u015ftirilen Alpagu, olduk\u00e7a ba\u015far\u0131l\u0131 sonu\u00e7lara ula\u015ft\u0131. Nihai testlerin \u00e7ok k\u0131sa s\u00fcrede sona ermesi ve y\u0131l sonuna do\u011fru Alpagu'nun T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetlerinin kullan\u0131m\u0131na sunulmas\u0131 hedefleniyor.\r\n\r\nAlpagu, sahip oldu\u011fu \u00fcst\u00fcn kabiliyetler yan\u0131nda, s\u00fcr\u00fc olarak kullan\u0131labilme yetene\u011fi, farkl\u0131 platformlara entegre olabilmesi gibi \u00f6zelliklerle d\u00fcnyada \u00e7ok az muadili bulunan rakiplerinden ayr\u0131\u015f\u0131yor.\r\n\r\nZ\u0131rhl\u0131 ara\u00e7lar ve \u0130HA'lardan da at\u0131labilecek\r\nAlpagu, tek bir asker taraf\u0131ndan kullan\u0131labildi\u011fi gibi z\u0131rhl\u0131 ara\u00e7lar \u00fczerinden \u00e7oklu lan\u00e7erlerden at\u0131labilecek versiyonlar\u0131 da olacak. Alpagu'nun, Bayraktar Ak\u0131nc\u0131 Taarruzi \u0130HA, Anka gibi silahl\u0131 insans\u0131z hava platformlar\u0131ndan at\u0131lacak versiyonlar\u0131 geli\u015ftirilecek.\r\n\r\nSTM'nin g\u00fcndeminde, Alpagu'nun daha b\u00fcy\u00fck, daha fazla patlay\u0131c\u0131 ta\u015f\u0131yabilen, daha uzun menzilli ve daha h\u0131zl\u0131 versiyonlar\u0131 da bulunuyor. 2 kilogram\u0131n alt\u0131ndaki k\u00fc\u00e7\u00fck boyutlu platformu geli\u015ftirebilme kabiliyeti sayesinde daha b\u00fcy\u00fck platformlar \u00e7ok k\u0131sa zamanda kullan\u0131ma haz\u0131r hale getirilebilecek.\r\n\r\n,Alpagu'nun daha b\u00fcy\u00fck versiyonlar\u0131na ili\u015fkin \u00e7al\u0131\u015fmalar sonunda 10 kilogram\u0131n \u00fczerinde ve daha b\u00fcy\u00fck hedeflere angaje olabilen platformlar \u00fcretilecek.\r\n\r\nBu y\u0131l ba\u015flayacak teslimatlar\u0131n ard\u0131ndan, gelecek y\u0131ldan itibaren \u00e7e\u015fitlenecek \u00fcr\u00fcnlerle bir Alpagu \u00fcr\u00fcn ailesi olu\u015fturulmas\u0131 ama\u00e7lan\u0131yor.\r\n\r\nFarkl\u0131 kamikazeler ayn\u0131 s\u00fcr\u00fcde\r\n\u00d6te yandan Alpagu, uzaktan alg\u0131lama, g\u00f6r\u00fcnt\u00fc i\u015fleme ve takip yetene\u011fi olan bir ba\u015fka STM \u00fcr\u00fcn\u00fc Togan gibi silahs\u0131z \u0130HA platformlar\u0131na entegre \u015fekilde g\u00f6rev yapabilecek.\r\n\r\nKargu'lar \u00fczerinde s\u00fcr\u00fc harekat\u0131 kabiliyeti geli\u015ftiren STM, ilerleyen d\u00f6nemde Alpagu ve Kargu'nun ayn\u0131 s\u00fcr\u00fcde, farkl\u0131 g\u00f6rev tipleri i\u00e7in kullan\u0131labildi\u011fi bir kullan\u0131m konseptini hayata ge\u00e7irecek.