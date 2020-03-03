Dünyadan alıyorduk artık dünyaya satıyoruz, ısınınca 10 kat büyüyor

Türkiye’de üretimi olmadığı için yakın bir tarihe kadar ithal etmek zorunda kaldığımız Vermikütil madenini artık Sivas’ta çıkartıp, işledikten sonra dünyaya ihraç ediyoruz. Isıtıldığında 10 kat büyüme özelliği ile dikkat çeken maden, tarımdan sanayiye kadar birçok alanda kullanılıyor. Türkiye’nin yeni yeni tanıdığı bu maden Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Karakoç ve Kapaklı köyünde çıkartılıyor. Genç girişimci Barış Gazanfer Yıldırım tarafından kurulan fabrikada ısıl işlemden geçirilerek kullanılabilir hale getirilen maden Kanada’dan Avustralya’ya kadar dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor.