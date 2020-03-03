BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Dünyadan alıyorduk artık dünyaya satıyoruz, ısınınca 10 kat büyüyor

Dünyadan alıyorduk artık dünyaya satıyoruz, ısınınca 10 kat büyüyor

Türkiye’de üretimi olmadığı için yakın bir tarihe kadar ithal etmek zorunda kaldığımız Vermikütil madenini artık Sivas’ta çıkartıp, işledikten sonra dünyaya ihraç ediyoruz. Isıtıldığında 10 kat büyüme özelliği ile dikkat çeken maden, tarımdan sanayiye kadar birçok alanda kullanılıyor. Türkiye’nin yeni yeni tanıdığı bu maden Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Karakoç ve Kapaklı köyünde çıkartılıyor. Genç girişimci Barış Gazanfer Yıldırım tarafından kurulan fabrikada ısıl işlemden geçirilerek kullanılabilir hale getirilen maden Kanada’dan Avustralya’ya kadar dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor.

Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
Google Plus
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK Danışma Hattı : 444 0 144