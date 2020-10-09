Dünyadan maske manzaraları

Maske yerine kafas\u0131na kova ge\u00e7iren yolcu, neyse ki kovada g\u00f6rmesini engellemeyecek bir pencere a\u00e7m\u0131\u015f. ,Kafas\u0131nda tahta kasa olan bu yolcu, \u00f6yle rahat ki uykuya dalm\u0131\u015f. ,Maskeye bamba\u015fka bir boyut katanlar da var.,Baz\u0131 yolcular t\u0131pta kullan\u0131lan tuhaf maskeler takt\u0131. ,Kimisi de kafas\u0131na havlu ge\u00e7irmi\u015f\u2026,Maske yerine palya\u00e7o burnu takan yolcu belki komik ama di\u011fer yolcular\u0131n hayat\u0131n\u0131 riske ediyor.,Maske yerine haval\u0131 motosiklet kask\u0131 takanlar da dikkat \u00e7ekti. ,Parlak(!) fikirli baz\u0131 yolcular maske takma mecburiyetini metroda \u015femsiye a\u00e7arak yerine getirmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131.