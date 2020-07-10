Dünyanın beklediği haber! Koronavirüs aşısı...

ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump, yeni tip corona vir\u00fcse kar\u015f\u0131 (covid-19) "rekor s\u00fcrede" bir a\u015f\u0131 \u00fcretme yolunda olduklar\u0131n\u0131 ve bunun \u00e7ok yak\u0131n zamanda duyurulaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,Trump \u00fclkedeki Latin Amerikal\u0131lar\u0131n refah\u0131n\u0131n art\u0131r\u0131lmas\u0131na y\u00f6nelik yeni bir giri\u015fim olu\u015fturulmas\u0131n\u0131 \u00f6ng\u00f6ren kararnameyi, Beyaz Saray'da d\u00fczenlenen t\u00f6rende imzalad\u0131.\r\n,Kovid-19 salg\u0131n\u0131n\u0131n ard\u0131ndan okullar\u0131n sonbaharda a\u00e7\u0131lmas\u0131 y\u00f6n\u00fcndeki \u0131srar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren Trump, "Okullar\u0131m\u0131za geri d\u00f6n\u00fcp bu siyasi sa\u00e7mal\u0131\u011f\u0131 durdurmal\u0131y\u0131z. Demokratlar okullar\u0131n a\u00e7\u0131lmas\u0131n\u0131 istemiyor \u00e7\u00fcnk\u00fc bunun kendilerine 3 Kas\u0131m'daki se\u00e7imlerde yard\u0131mc\u0131 olaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorlar. Ancak ben bunun onlara se\u00e7imlerde zarar verece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Okullar\u0131 a\u00e7\u0131n." \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulundu.\r\n,Bilimsel alanda da ilerleme kaydettiklerinin alt\u0131n\u0131 \u00e7izen Trump, "\u015eu anda Kovid-19'a kar\u015f\u0131 kullan\u0131lan bir\u00e7ok etkili tedavi yolu var, bir\u00e7o\u011fu da geli\u015ftirme a\u015famas\u0131nda. Rekor bir s\u00fcrede a\u015f\u0131 \u00fcretme yolunday\u0131z ve \u00e7ok \u00e7ok yak\u0131n zamanda bu a\u015f\u0131n\u0131n duyurulaca\u011f\u0131na inan\u0131yorum." ifadesini kulland\u0131.\r\n,ABD'deki protestolar\u0131n ard\u0131ndan polise sa\u011flanan fonlar\u0131n kesilmesi taleplerine de tepki g\u00f6steren Trump, "Bu insanlar delirmi\u015f. Polise sa\u011flanan fonu kesmek Latin Amerikal\u0131lara da b\u00fcy\u00fck zarar verir." g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc payla\u015ft\u0131.\r\n,Trump, Kovid-19 salg\u0131n\u0131 ortaya \u00e7\u0131kmadan \u00f6nce Amerikan ekonomisinin en iyi g\u00fcnlerini ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulayarak, "\u00c7in 67 y\u0131ld\u0131r en k\u00f6t\u00fc g\u00fcnlerini ya\u015f\u0131yordu, mutsuzdu ve yanl\u0131\u015f y\u00f6ne ilerliyordu. Biz ise ekonomide bir numarayd\u0131k. Ard\u0131ndan salg\u0131n geldi. Ama biz yine kendimizi toparlayaca\u011f\u0131z." mesaj\u0131n\u0131 verdi.\r\n,ABD'de yeni tip koronavir\u00fcs (Kovid-19) salg\u0131n\u0131nda \u00f6lenlerin say\u0131s\u0131 son 24 saatte 906 artarak 134 bin 924'e y\u00fckseldi.ABD, Kovid-19 salg\u0131n\u0131n\u0131n merkezi ve en \u00e7ok can kayb\u0131n\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 \u00fclke olmaya devam ediyor.\r\n,D\u00fcnyadaki Kovid-19 verilerinin derlendi\u011fi "Worldometer" internet sitesine g\u00f6re, \u00fclkede vir\u00fcs bula\u015fan ki\u015fi say\u0131s\u0131 son 24 saatte 62 bin 10 artarak 3 milyon 160 bin 321'e ula\u015ft\u0131.\r\nVir\u00fcs nedeniyle ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirenlerin say\u0131s\u0131 ise son 24 saatte 906 artarak 134 bin 924'e \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,D\u00fcnyada en fazla vaka g\u00f6r\u00fclen \u00fclkeler s\u0131ralamas\u0131nda ABD'yi 1 milyon 719 bin 660 vakayla Brezilya, 771 bin 866 vakayla Hindistan ve 707 bin 301 vakayla Rusya izliyor.\r\n,G\u00fcnl\u00fck vaka ve \u00f6l\u00fc say\u0131s\u0131ndaki d\u00fc\u015f\u00fc\u015fe ra\u011fmen New York, ABD'de "salg\u0131ndan en fazla etkilenen eyalet" konumunu s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.\r\n,New York'ta \u015fimdiye kadar 424 bin 263 ki\u015fiye vir\u00fcs bula\u015ft\u0131, 32 bin 311 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti. New York'u 296 binden fazla vakayla California ve 229 bini ge\u00e7en vakayla Teksas takip ediyor.\r\n,ABD'de Kovid-19 testi yap\u0131lan ki\u015fi say\u0131s\u0131 39 milyon 500 bini, iyile\u015fenlerin say\u0131s\u0131 1 milyon 393 bini ge\u00e7ti.\r\n