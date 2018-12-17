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Dünyanın en az arızalanan otomobilleri
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Amerikan araştırma şirketi CarMD, son 22 yıl içerisinde üretilen 5.6 milyon otomobille ilgili verileri analiz ederek, her markanın ürettiği otomobillerin motorlarında meydana gelen arızaların sıklığını belirledi.