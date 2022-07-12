Dünyanın en büyük mezarlığı doldu taştı! Görenler şaşkına dönüyor

'D\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck mezarl\u0131\u011f\u0131' olarak bilinen ve Irak'ta bulunan Vadi es-Selam (Bar\u0131\u015f Vadisi) Mezarl\u0131\u011f\u0131 g\u00f6renleri \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7eviriyor.,.,1486 hektar alan \u00fczerine yay\u0131lan mezarl\u0131k 1400 y\u0131ll\u0131k tarihe sahip. Yani 613 y\u0131l\u0131ndan g\u00fcn\u00fcm\u00fcze mezarl\u0131k olarak kullan\u0131l\u0131yor.,Bar\u0131\u015f Vadisi\u2019nde bulunan mezar say\u0131s\u0131n\u0131n, en yak\u0131ndaki \u015fehir Necef\u2019in \u015fu anki n\u00fcfusundan bile fazla oldu\u011fu biliniyor.,Baz\u0131 b\u00f6l\u00fcmlerinde dehlizler de bulunan mezarl\u0131ktaki kabirlerin \u00e7o\u011funda \u00f6len ki\u015filerin foto\u011fraflar\u0131 yer al\u0131yor.,Cenazelerin \u00fcst \u00fcste g\u00f6m\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc yerlerde baz\u0131 mezarlar\u0131n boyu 10 metreyi bulabiliyor.,Irak'\u0131n kutsal \u015eii kenti Necef yak\u0131nlar\u0131nda bulunan Vadi es-Selam (Bar\u0131\u015f Vadisi) Mezarl\u0131\u011f\u0131nda 6 milyon civar\u0131nda mezar bulunuyor.,KAYNAK: AA,Kimi kabirlerin ev \u015feklinde d\u00fczenlendi\u011fi mezarl\u0131kta, kimileri k\u00fcmbet, kimileri ise minyat\u00fcr cami g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcnde. ,Kurban Bayram\u0131 dolay\u0131s\u0131yla d\u00fcn sabah erken saatlerden itibaren mezarl\u0131\u011fa gelen aileler, yak\u0131nlar\u0131n\u0131n kabirleri ba\u015f\u0131nda Kur'an-\u0131 Kerim okudu, dua etti.,Yakla\u015f\u0131k 6 kilometrekare alana yay\u0131lan Vadi es-Selam, ayn\u0131 zamanda 'd\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck mezarl\u0131\u011f\u0131' olarak kabul ediliyor.,Yakla\u015f\u0131k 6 milyon mezarl\u0131\u011fa ev sahipli\u011fi yapmas\u0131 dolay\u0131s\u0131yla d\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck mezarl\u0131\u011f\u0131 kabul edilen Bar\u0131\u015f Vadisi'nde, Kurban Bayram\u0131 yo\u011funlu\u011fu ya\u015fan\u0131yor.