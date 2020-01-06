Dünyanın en çok satan telefonu: Kapış kapış gitti!

2019 y\u0131l\u0131n\u0131n en \u00e7ok satan telefonu hangisi? Bug\u00fcne dek d\u00fcnyan\u0131n en \u00e7ok satan telefonun hangi markan\u0131n hangi model telefonu oldu\u011funu biliyor musunuz? \u0130\u015fte g\u00f6r\u00fcnce \u015fa\u015f\u0131raca\u011f\u0131n\u0131z o telefonlar...\r\n,2019 y\u0131l\u0131n\u0131n en \u00e7ok satan telefonu, y\u00fczde 3'l\u00fck pazar pay\u0131yla Apple'\u0131n iPhone XR model telefonu oldu. iPhone XR'\u0131 ise y\u00fczde 2.6 pazar pay\u0131yla Samsung'un Galaxy A10 model telefonu takip ediyor. \u00dc\u00e7\u00fcnc\u00fc telefon markas\u0131 yine Samsung... Galaxy A50, y\u00fczde 1.9 pazar pay\u0131na sahip. Gelelim gelmi\u015f ge\u00e7mi\u015f d\u00fcnyan\u0131n en \u00e7ok satan telefonlar\u0131na...\r\n\r\n,Nokia 2650:\r\n\r\n2004 y\u0131l\u0131n\u0131n Ekim ay\u0131nda kar\u015f\u0131m\u0131za ilk kez \u00e7\u0131kan bu telefon, d\u00fc\u015f\u00fck fiyat\u0131 ve o g\u00fcn\u00fcn \u015fartlar\u0131nda sundu\u011fu \u00f6zelliklerle ad\u0131ndan s\u0131k\u00e7a s\u00f6z ettirmi\u015fti. 128x128 piksel ekran \u00e7\u00f6z\u00fcn\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, alarm i\u00e7in LED \u0131\u015f\u0131k, MMS gibi \u00f6zellikleriyle Nokia 2650, toplamda 35 milyon satt\u0131.,iPhone 3GS:\r\n\r\nApple'\u0131n ilk telefonu de\u011fil; ancak T\u00fcrkiye dahil pek \u00e7ok \u00fclke Apple'\u0131n iPhone serisini 2009 y\u0131l\u0131nda bu telefonla tan\u0131d\u0131. Kavisli tasar\u0131m\u0131 bir yana Apple'\u0131n iOS i\u015fletim sistemi herkesi kendine hayran b\u0131rakt\u0131. Kullan\u0131m\u0131 olduk\u00e7a kolayd\u0131. iPhone 3G modeline g\u00f6re iki kat daha h\u0131zl\u0131yd\u0131. Cihaz, toplamda 35 milyon satmay\u0131 ba\u015fard\u0131.,Samsung Galaxy S2:\r\n\r\nSamsung, Galaxy serisi telefonlar\u0131na 10 y\u0131l\u0131 a\u015fk\u0131n bir s\u00fcre \u00f6nce ba\u015flad\u0131. Galaxy SII ise, 2011 y\u0131l\u0131n\u0131n Mart ay\u0131nda ilk kez kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131kt\u0131. Olduk\u00e7a ince bir tasar\u0131ma sahip olan telefonun 8 MP kameras\u0131 ve 1 GB RAM'i vard\u0131. Cihaz, bug\u00fcne dek 40 milyondan fazla satt\u0131.,Samsung Galaxy S3:\r\n\r\nYine bir Samsung telefon ile kar\u015f\u0131n\u0131zday\u0131z. Galaxy S2'yi kullan\u0131c\u0131lar be\u011fenince, bir sonraki model, yani Galaxy S3 de y\u00fcksek bir sat\u0131\u015f hacmine ula\u015ft\u0131. 2012 y\u0131l\u0131nda sat\u0131\u015fa sunulan cihaz Android i\u015fletim sistemini kullan\u0131yordu. Galaxy S3 de 40 milyona yak\u0131n satt\u0131.,Nokia 6230:\r\n\r\nBir zamanlar\u0131n efsane telefon markas\u0131 Nokia, alternatifinin pek bulunmad\u0131\u011f\u0131 y\u0131llarda y\u00fcksek sat\u0131\u015f hacimlerine ula\u015f\u0131yordu. Bu telefonlardan biri de 2003 y\u0131l\u0131nda sat\u0131\u015fa sunulan Nokia 6230'dan ba\u015fkas\u0131 de\u011fil. VGA kameras\u0131 ve FM radyosu bulunan cihaz, toplamda 50 milyon satt\u0131.,Nokia 3100:\r\n\r\n2003 y\u0131l\u0131nda raflardaki yerini alan Nokia 3100, GPRS, lityum-iyon pil ile birlikte gelen klasik fiziksel tu\u015f tak\u0131m\u0131na sahip bir telefondu. Cihaz\u0131n toplamda sat\u0131\u015f hacmi 50 milyonu ge\u00e7ti.\r\n\r\n,Motorola StarTAC:\r\n\r\nEn eski telefonlardan biri olan Motorola StarTAC, d\u00fcnyan\u0131n ilk ekran\u0131 a\u00e7\u0131l\u0131p kapanabilen telefonu olma \u00f6zelli\u011fine sahip. Bu tasar\u0131m \u00e7ok tutunca \u015firketin 1996 y\u0131l\u0131nda sat\u0131la sundu\u011fu Motorola StarTAC, toplamda 60 milyonu a\u015fk\u0131n satmay\u0131 ba\u015fard\u0131. Bu y\u0131l tan\u0131t\u0131lan ve tamamen ekrandan olu\u015fan yeni Motorola RAZR'\u0131n da bu cihazdan ilham ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyebiliriz.\r\n\r\n,Motorola C200:\r\n\r\n2003 y\u0131l\u0131nda duyurusu yap\u0131lan Motorola C200'\u00fcn hemen hi\u00e7bir \u00f6zelli\u011fi yoktu; mesaj atabiliyordunuz veya arama yapabiliyordunuz. Hepsi bu... Ancak o y\u0131llar Motorola C200, toplamda 60 milyon satt\u0131.\r\n\r\n,iPhone 4S:\r\n\r\nApple'\u0131n iPhone 3GS ile telefon pazar\u0131nda sesini iyiden iyiye duyurmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan 2011 y\u0131l\u0131nda duyurusu yap\u0131lan iPhone 4S de kullan\u0131c\u0131lardan yo\u011fun ilgi g\u00f6rd\u00fc. iOS 5 i\u015fletim sistemi y\u00fckl\u00fc olarak kutusundan \u00e7\u0131kan telefon, iOS 9'a kadar g\u00fcncelleme deste\u011fi ald\u0131. Telefon, toplamda 60 milyon satt\u0131.,Nokia 5130:\r\n\r\nGelelim bir di\u011fer Nokia telefona... Nokia Series 40 i\u015fletim sistemi alt\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fan Nokia 5130'un fiziksel bir klavyesi vard\u0131 ve 320x240 ekran \u00e7\u00f6z\u00fcn\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc sunuyordu. 2 MP kameras\u0131yla gelen telefonun toplam sat\u0131\u015f rakam\u0131 65 milyonu buldu.,Nokia 6010:\r\n\r\nNokia'n\u0131n 2004 y\u0131l\u0131nda duyurdu\u011fu klasik telefonlar\u0131ndan biri olan Nokia 6010, alarm, takvim, sesli komut sistemi, hesap makinesi gibi \u00f6zelliklere sahipti. Sa\u011flam yap\u0131s\u0131yla da bilinen (d\u00fc\u015f\u00fcnce hi\u00e7bir \u015fey olmayan) telefon 75 milyon satt\u0131.,Nokia 1208:\r\n\r\nNokia'n\u0131n 2