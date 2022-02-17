Dünyanın en güçlü çocuğuydu! Son hali 12 yıl sonra ortaya çıktı!

\r\nStroe, 2009 y\u0131l\u0131nda bacaklar\u0131n\u0131n aras\u0131na a\u011f\u0131rl\u0131k topu koyarak en h\u0131zl\u0131 elle y\u00fcr\u00fcme rekorunu k\u0131rarak Guinness Rekorlar Kitab\u0131'na girmi\u015fti.\r\n\r\nAmat\u00f6r v\u00fccut geli\u015ftiricisi, 2010'da 90 derecelik a\u00e7\u0131yla en fazla \u015f\u0131nav \u00e7ekme rekorunu k\u0131rmay\u0131 ba\u015farm\u0131\u015ft\u0131. \r\nGiuliano Stroe \u015fimdilerde spora devam ederken \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 YouTube hesab\u0131ndan payla\u015f\u0131yor.\r\n\r\n,'D\u00fcnyan\u0131n en g\u00fc\u00e7l\u00fc \u00e7ocu\u011fu' olarak 5 ya\u015f\u0131nda Guinness Rekorlar Kitab\u0131'na giren Giuliano Stroe art\u0131k 17 ya\u015f\u0131nda.,17 ya\u015f\u0131nda olan Stroe, sosyal medya hesab\u0131ndan \u00f6nceki y\u0131llarda \u00e7ekilen bir foto\u011fraf\u0131n\u0131 elinde tutarak payla\u015f\u0131m yapt\u0131. Stroe g\u00f6nderisine, "17 ve 4 ya\u015f\u0131nda ben. Bir de Guinness D\u00fcnya Rekoru madalyas\u0131" notunu d\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n,Baba, ele\u015ftirilere kar\u015f\u0131l\u0131k "Erkeklerin d\u00fczg\u00fcn b\u00fcy\u00fcmeyece\u011fini s\u00f6yl\u00fcyorlar ancak bunun kan\u0131t\u0131 yok. S\u0131k\u0131 \u00e7al\u0131\u015fma ve egzersiz her zaman iyidir" dedi.\r\n,Dokuz ya\u015f\u0131na kadar d\u00f6rt cam \u015fi\u015fe \u00fczerinde 20 \u015f\u0131nav \u00e7eken ve tek elle 20 saniyeden fazla amuda kalkmay\u0131 ba\u015faran Giuliano'nun v\u00fccut geli\u015ftirme tutkusu, babas\u0131 Lulian'dan geliyor.\r\n\r\n,G\u00fc\u00e7l\u00fc ve kasl\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleriyle herkesi \u015fa\u015f\u0131rtan \u00e7ocu\u011fun s\u0131n hali ise herkesi \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131.\r\n\r\n\r\n,Stroe'n\u0131n hen\u00fcz 18 ayl\u0131kken babas\u0131n\u0131n hareketlerini taklit etmeye ba\u015flayarak, v\u00fccut geli\u015ftirme tutkusunu geli\u015ftirdi\u011fi biliniyor. Baba Stroe, o\u011fullar\u0131n\u0131 k\u00fc\u00e7\u00fck ya\u015fta egzersize te\u015fvik etmesi nedeniyle onlar\u0131n sa\u011fl\u0131klar\u0131na zarar verebilece\u011fi iddias\u0131yla ele\u015ftirildi.\r\n\r\n\r\n