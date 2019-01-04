Dünyanın en güçlü dilleri belli oldu

D\u00fcnya Ekonomik Forumu, d\u00fcnyan\u0131n en g\u00fc\u00e7l\u00fc dilleri ara\u015ft\u0131rmas\u0131n\u0131 kamuoyu ile payla\u015ft\u0131.\r\n,En g\u00fc\u00e7l\u00fc diller, co\u011frafya, ekonomi, ileti\u015fim, bilgi ve medya ve diplomasi kategorilerinde de\u011ferlendirilerek belirlendi.\r\n,\u0130lk 10'a giren dillerden 6's\u0131n\u0131n Avrupa dilleri olmas\u0131 dikkat \u00e7ekti.\r\n,\u0130\u015fte en g\u00fc\u00e7l\u00fc 10 dil..\r\n,446 milyon ki\u015finin anadili olan \u0130ngilizce d\u00fcnyan\u0131n en g\u00fc\u00e7l\u00fc dili olarak se\u00e7ildi.\r\n,\u0130ngilizce'yi 960 milyon ki\u015finin anadili olan Mandarin \u00c7incesi izledi.\r\n,80 milyon ki\u015finin anadili olan Frans\u0131zca listede \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc s\u0131rada yer ald\u0131.\r\n,470 milyon ki\u015finin anadili olan \u0130spanyolca d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc en g\u00fc\u00e7l\u00fc dil oldu.\r\n,Listede be\u015finci s\u0131ray\u0131 295 milyon ki\u015finin anadili olan Arap\u00e7a ald\u0131.\r\n,150 milyon ki\u015finin anadili olan Rus\u00e7a listeye alt\u0131nc\u0131 s\u0131radan girdi.\r\n,Almanca yedinci en g\u00fc\u00e7l\u00fc dil oldu. Almanca'y\u0131 anadili olarak konu\u015fan ki\u015fi say\u0131s\u0131 93 milyon olarak belirtildi.\r\n,125 milyon ki\u015finin anadil olarak konu\u015ftu\u011fu Japonca sekizinci s\u0131rada yer ald\u0131.\r\n,Portekizce dokuzuncu en g\u00fc\u00e7l\u00fc dil unvan\u0131na sahip. Portekizce 215 milyon ki\u015finin anadili.\r\n,Listede onuncu s\u0131rada 310 milyon ki\u015finin anadili olan Hint\u00e7e yer ald\u0131.\r\n,88 milyon ki\u015finin anadili olan T\u00fcrk\u00e7e d\u00fcnyan\u0131n en g\u00fc\u00e7l\u00fc 18. dili oldu.\r\n