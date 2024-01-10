- Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sırlaması değişti… Fransa, Almanya ve İran geride kaldı

FRANSA İTALYA VE İRAN GERİMİZDE KALDI

Türkiye, bu yıl yaşadığı yükselişle yeni listede 8'nci oldu. Yine ilk sırada ABD yer alırken, ikinci sırada Rusya üçüncü sırada Çin geldi. 8'inci olan Türkiye'yi ise Pakistan ve İtalya takip etti.