Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sırlaması değişti… Fransa, Almanya ve İran geride kaldı
Orta Doğu ve Avrupa’da başlayan savaşlar ülkeleri savunma alanına öncelik vermesine neden oldu. Hal böyleyken ABD merkezli Global Fire Power dünyanın en güçlü ordularını açıkladı. Türkiye ise listeye damga vurdu. Fransa, Almanya ve İran gerimizde kaldı. İşte Türkiye’nin listedeki yeri…
ABD merkezli Global Fire Power'ın yayınladığı 'Dünyanın En Güçlü Orduları 2024' listesini yayımladı. Türkiye ise listeye adeta damga vurdu. Türkiye, üç basamak birden yükselerek sekizinci sıraya yerleşti.
Her yıl dünya devletlerinin askeri güçlerini yakın mercek altına alarak küresel güç sıralaması yayınlayan ABD merkezli Global Firepower adlı şirket, yeni bir güncel liste yayımladı.
Global Firepower'ın ''Dünyanın En Güçlü Orduları'' listesinde, toplamda 145 ülke yer aldı. Sıralamada ülke ordularının teknoloji yönünden gelişmişlik, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi özellikleri dikkate alındı.
TÜRKİYE LİSTEYE DAMGA VURDU
Geçtiğimiz yıl dünyanın en güçlü 11. ordusu olan Türkiye, bu yıl yaşadığı yükselişle yeni listeye damga vurdu.
FRANSA İTALYA VE İRAN GERİMİZDE KALDI
Türkiye, bu yıl yaşadığı yükselişle yeni listede 8'nci oldu. Yine ilk sırada ABD yer alırken, ikinci sırada Rusya üçüncü sırada Çin geldi. 8'inci olan Türkiye'yi ise Pakistan ve İtalya takip etti.
İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 20 ORDUSU
İşte dünyanın en prestijli askeri güç sıralamasına göre ilk 20'de bulunan ülkeler...
1- ABD
2- Rusya
3- Çin
4- Hindistan
5- Güney Kore
6- Birleşik Krallık
7- Japonya
8- Türkiye
9- Pakistan
10- İtalya
11- Fransa
12- Brezilya
13- Endonezya
14- İran
15- Mısır
16- Avustralya
17- İsrail
18- Ukrayna
19- Almanya
20- İspanya