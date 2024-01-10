Türkiye NewspaperGazete Abonelik
Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sırlaması değişti… Fransa, Almanya ve İran geride kaldı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Orta Doğu ve Avrupa’da başlayan savaşlar ülkeleri savunma alanına öncelik vermesine neden oldu. Hal böyleyken ABD merkezli Global Fire Power dünyanın en güçlü ordularını açıkladı. Türkiye ise listeye damga vurdu. Fransa, Almanya ve İran gerimizde kaldı. İşte Türkiye’nin listedeki yeri…

    - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sırlaması değişti… Fransa, Almanya ve İran geride kaldı

    ABD merkezli Global Fire Power'ın yayınladığı 'Dünyanın En Güçlü Orduları 2024' listesini yayımladı. Türkiye ise listeye adeta damga vurdu. Türkiye, üç basamak birden yükselerek sekizinci sıraya yerleşti.

    - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sırlaması değişti… Fransa, Almanya ve İran geride kaldı

    Her yıl dünya devletlerinin askeri güçlerini yakın mercek altına alarak küresel güç sıralaması yayınlayan ABD merkezli Global Firepower adlı şirket, yeni bir güncel liste yayımladı. 

    - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sırlaması değişti… Fransa, Almanya ve İran geride kaldı

    Global Firepower'ın ''Dünyanın En Güçlü Orduları'' listesinde, toplamda 145 ülke yer aldı. Sıralamada ülke ordularının teknoloji yönünden gelişmişlik, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi özellikleri dikkate alındı.

    - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sırlaması değişti… Fransa, Almanya ve İran geride kaldı

    TÜRKİYE LİSTEYE DAMGA VURDU 

    Geçtiğimiz yıl dünyanın en güçlü 11. ordusu olan Türkiye, bu yıl yaşadığı yükselişle yeni listeye damga vurdu.

    - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sırlaması değişti… Fransa, Almanya ve İran geride kaldı

    FRANSA İTALYA VE İRAN GERİMİZDE KALDI 

    Türkiye, bu yıl yaşadığı yükselişle yeni listede 8'nci oldu. Yine ilk sırada ABD yer alırken, ikinci sırada Rusya üçüncü sırada Çin geldi. 8'inci olan Türkiye'yi ise Pakistan ve İtalya takip etti.

    - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sırlaması değişti… Fransa, Almanya ve İran geride kaldı

    İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 20 ORDUSU 

    İşte dünyanın en prestijli askeri güç sıralamasına göre ilk 20'de bulunan ülkeler...

    1- ABD
    2- Rusya
    3- Çin
    4- Hindistan
    5- Güney Kore
    6- Birleşik Krallık
    7- Japonya
    8- Türkiye
    9- Pakistan
    10- İtalya

    - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sırlaması değişti… Fransa, Almanya ve İran geride kaldı

    11- Fransa
    12- Brezilya
    13- Endonezya
    14- İran
    15- Mısır
    16- Avustralya
    17- İsrail
    18- Ukrayna
    19- Almanya
    20- İspanya

    Haberler > Fotogaleri > Türkiye > Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sırlaması değişti… Fransa, Almanya ve İran geride kaldı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Trabzonspor’a transfer oluyor! - SporFenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Trabzonspor’a transfer oluyor!Elinde gram altını olanlar dikkat! - EkonomiElinde gram altını olanlar dikkat!Plakalarda yeni dönem başladı - TürkiyePlakalarda yeni dönem başladıArda Güler'i gördü, antrenmanı durdurdu! - SporArda Güler'i gördü, antrenmanı durdurdu!EYT'yi ucu ucuna kaçıranlar dikkat! Kademeli emeklilik geliyor… Yaş, prim, gün tablosu sil baştan değişti - EkonomiEYT'yi ucu ucuna kaçıranlar dikkat! Kademeli emeklilik geliyor… Yaş, prim, gün tablosu sil baştan değiştiDünyanın en güçlü orduları belli oldu! - TürkiyeDünyanın en güçlü orduları belli oldu!Türk otomotiv devi resmen iflas etti! - EkonomiTürk otomotiv devi resmen iflas etti!Acun Ilıcalı sinirden çıldırdı, o ismi yarışmadan kovdu… - MagazinAcun Ilıcalı sinirden çıldırdı, o ismi yarışmadan kovdu…İstanbul'da ateş pahası, Sivas'ta bedava! - Türkiyeİstanbul'da ateş pahası, Sivas'ta bedava!Ünlü giyim devi iflas bayrağını çekti! - EkonomiÜnlü giyim devi iflas bayrağını çekti!Akaryakıt fiyatlarına görülmemiş zam! - EkonomiAkaryakıt fiyatlarına görülmemiş zam!75 bin TL’ye işçi alımı olacak! - Ekonomi75 bin TL’ye işçi alımı olacak!Togg T10F özellikleri ve renk seçenekleri neler? - TeknolojiTogg T10F özellikleri ve renk seçenekleri neler?SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! - EkonomiSSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat!1999 – 2016 sigorta girişi olanlar dikkat! - Ekonomi1999 – 2016 sigorta girişi olanlar dikkat!