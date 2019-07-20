Dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı: Türkiye'den de 5 yer listede
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Dünya şehirlerini suç işlenme oranlarına göre sıralayan araştırma firması Numbeo’nun "Dünyanın En Güvenli Şehirleri" listesini açıkladı. Katılımcılara sunulan anket; şehirlerindeki suç seviyesinin ciddiyet oranı, son üç yılda suç seviyesinde görülen değişim miktarı, soyulma ve arabanın hırsızlığı ile herhangi bir kamusal alanda taciz veya darp edilme korkusu, ırk veya dini inanışları nedeniyle fiziksel bir saldırıya maruz kalma endişesi, uyuşturucu kullanan insanlar sorunu gibi bilgilerin girilmesiyle oluşturuldu. Listede Türkiye'den de 5 şehir yer aldı. İşte dünyanın en güvenli şehirleri...