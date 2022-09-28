Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu! 146 ülkenin olduğu listede Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti

8-Norve\u00e7, Yay\u0131mlanan rapor 146 \u00fclkeyi kaps\u0131yor ve raporda T\u00fcrkiye'nin ald\u0131\u011f\u0131 s\u0131ralamas\u0131 ise hi\u00e7 a\u00e7\u0131c\u0131 de\u011fil.,10- Yeni Zelanda,2-Danimarka,3-\u0130zlanda,4-\u0130svi\u00e7re,5-Hollanda,6-L\u00fcksemburg,7-\u0130sve\u00e7,9-\u0130srail ,Birle\u015fmi\u015f Milletler 'D\u00fcnya Mutluluk Raporu'nu yay\u0131nlad\u0131 ve raporda listenin zirvesinde \u0130skandinav \u00fclkeleri yer ald\u0131. ,BM 2022 D\u00fcnya Mutluluk Raporuna g\u00f6re, d\u00fcnyadaki en mutlu \u00fclkenin Finlandiya oldu\u011fu belirlendi.,D\u00fcnyan\u0131n en mutlu di\u011fer 10 \u00fclkesinin ise \u015fu \u015fekilde:,Ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l\u0131n raporuna g\u00f6re baz\u0131 \u00fclkelerin yerlerinin de\u011fi\u015fti\u011fi g\u00f6r\u00fcl\u00fcrken, T\u00fcrkiye\u2019nin 112\u2019nci s\u0131rada yer ald\u0131\u011f\u0131 saptand\u0131\r\n\r\nMedya takip kurumu Ajans Press, mutluluk ile alakal\u0131 bas\u0131na yans\u0131yan haber adetlerini inceledi. Ajans Press\u2019in yaz\u0131l\u0131 ve online bas\u0131n ar\u015fivinden derledi\u011fi bilgilere g\u00f6re bu y\u0131l mutluluk ile alakal\u0131 bas\u0131na 114 bin 485 haber yans\u0131d\u0131\u011f\u0131 tespit edildi.,Mutluluk raporu toplamda 146 \u00fclkeyi kapsarken bir\u00e7ok farkl\u0131 de\u011ferlendirme fakt\u00f6r\u00fc kullan\u0131ld\u0131.,Pandemi d\u00f6nemi ile birlikte k\u0131s\u0131tl\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmeler, soka\u011fa \u00e7\u0131kma yasaklar\u0131 ve baz\u0131 i\u015f kollar\u0131n\u0131n kapanmas\u0131, ekonomik y\u00fckseli\u015flerin ve yeni hastal\u0131klar\u0131n \u00e7\u0131kmas\u0131 insanlar\u0131n mutluluk oranlar\u0131nda d\u00fc\u015f\u00fc\u015fe neden oldu\u011fu g\u00f6zlendi.