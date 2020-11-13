Dünyanın en pahalı güvencini! Değeri Türk parasıyla 10 milyon lira

Le Monde'un haberine göre Avrupa’da her geçen gün daha da ilgi çeken güvercin yarışında yarışan iki yaşındaki Belçikalı güvercin New Kim, 1.3 milyon euroya alıcı buldu.