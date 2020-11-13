Dünyanın en pahalı güvencini! Değeri Türk parasıyla 10 milyon lira

Le Monde'un haberine g\u00f6re Avrupa\u2019da her ge\u00e7en g\u00fcn daha da ilgi \u00e7eken g\u00fcvercin yar\u0131\u015f\u0131nda yar\u0131\u015fan iki ya\u015f\u0131ndaki Bel\u00e7ikal\u0131 g\u00fcvercin New Kim, 1.3 milyon euroya al\u0131c\u0131 buldu.\r\n\r\n,D\u00fcnyan\u0131n en pahal\u0131 g\u00fcvercini olan ve bir\u00e7ok yar\u0131\u015f\u0131 kazanan g\u00fcvercin a\u00e7\u0131k artt\u0131rma sonucu sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kt\u0131. 15 Kas\u0131ma kadar devam edecek a\u00e7\u0131k artt\u0131rman\u0131n biti\u015fi yakla\u015f\u0131rken New Kim\u2019in fiyat\u0131 1.3 milyon euroya ula\u015ft\u0131.\r\n\r\n,K\u0131sa, orta ve uzun vadeli yar\u0131\u015flarda etkili olan ve dam\u0131zl\u0131k olarak da kullan\u0131labilecek New Kim\u2019den \u00f6nce 2019 y\u0131l\u0131nda ba\u015fka bir Bel\u00e7ikal\u0131 g\u00fcvercin Armando i\u00e7in \u00c7inli bir \u0130n\u015faat \u015firketi sahibi, 1.1 milyon sterlin \u00f6demi\u015fti.\r\n\r\n,G\u00fcvercin yar\u0131\u015flar\u0131, uzun s\u00fcredir \u00f6zellikle Avrupa k\u0131tas\u0131nda epey ra\u011fbet g\u00f6r\u00fcyor. \u00d6zel olarak e\u011fitilmi\u015f yar\u0131\u015f g\u00fcvercinlerini serbest b\u0131rakarak gittikleri mesafeleri hangi s\u00fcrede kat ettiklerini \u00f6l\u00e7\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc yar\u0131\u015fmada yar\u0131\u015fan g\u00fcvercinler, yakla\u015f\u0131k 100 kilometre ila 1.000 kilometre yol kat ediyorlar.