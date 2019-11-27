Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'da hayat

Rusya\u2019da dondurucu so\u011fu\u011fun hayat\u0131 etkilemedi\u011fi bir \u015fehir var. \r\n,Yaz aylar\u0131nda bile en y\u00fcksek s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n 25 derece oldu\u011fu Yakusk'da bu hafta s\u0131cakl\u0131k -36 ile -41 aras\u0131nda de\u011fi\u015fiyor. ,\u2018D\u00fcnyan\u0131n en so\u011fuk kenti\u2019 unvan\u0131na sahip olan Yakutsk kenti. ,Rusya\u2019n\u0131n Sibirya b\u00f6lgesinde yer alan Yakutsk\u2019da 250 bin ki\u015fi ya\u015f\u0131yor.\r\n\r\n,1632'de Lena Nehri k\u0131y\u0131s\u0131nda kurulan Yakutsk \u015fehri, Rusya Federasyonu'na ba\u011fl\u0131 \u00f6zerk Yakutistan Cumhuriyeti'nin de ba\u015fkenti.\r\n\r\n,Kentte s\u0131cakl\u0131k k\u0131\u015f\u0131n eksi 64 dereceye kadar d\u00fc\u015febiliyor. Yazlar\u0131 ise g\u00f6r\u00fclen en y\u00fcksek s\u0131cakl\u0131k 25 derece.\r\n\r\n,Dondurucu so\u011fu\u011fa ra\u011fmen Yakutsk\u2019ta hayat t\u00fcm h\u0131z\u0131yla devam ediyor. \r\n\r\n,Burada adeta donuyorlar! \r\n,Okullar ve resmi kurumlar s\u0131cakl\u0131k eksi 52 derecenin alt\u0131na inmedi\u011fi s\u00fcrece tatil edilmiyor.,Yakutsk sakinleri b\u00f6lgede ya\u015fayan her ki\u015finin kendisi i\u00e7in sahiplenebilece\u011fi say\u0131da g\u00f6l ve nehir bulundu\u011funu iddia ediyor.\r\n\r\n,B\u00f6lge Rus tarihinde ise Lenin ve Stalin gibi liderlerin de belli d\u00f6nem ya\u015famak zorunda kald\u0131\u011f\u0131 bir politik s\u00fcrg\u00fcn \u015fehri olarak biliniyor.\r\n\r\n,Mineral a\u00e7\u0131s\u0131ndan olduk\u00e7a zengin olan Yakutsk d\u00fcnyada elmas \u00fcretiminin be\u015fte birinin ger\u00e7ekle\u015ftirildi\u011fi ve Rusya\u2019da bulunan alt\u0131n madenlerinin y\u00fczde 40\u2019\u0131n\u0131n bulundu\u011fu bir \u015fehir. \r\n\r\n,Guinness Rekorlar Kitab\u0131\u2019na ad\u0131n\u0131 yazd\u0131rmay\u0131 ba\u015faran \u015fehir, d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc foto\u011fraf\u00e7\u0131lar\u0131n da s\u0131k s\u0131k foto\u011fraflad\u0131\u011f\u0131 noktalar aras\u0131nda yer al\u0131yor.\r\n\r\n,Ayr\u0131ca gaz ve petrol rezervleri de bulunmakta.,.