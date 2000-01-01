Dünyanın en uzun cam köprüsü! Geçenlerin başı dönüyor, ayakları titriyor

Dünyanın en uzun cam köprüsü Beyaz Ejder Vietnam'da açıldı ve 632 metre uzunluğundaki köprü üzerinden geçmek isteyenlerin hem korku dolu anlar yaşıyor hem de ayakları titriyor.