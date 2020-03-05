Dünyanın en uzun ikinci mağarasında tepki çeken görüntü!

Trabzon'da bulunan d\u00fcnyan\u0131n en uzun ikinci ma\u011faras\u0131nda tepki \u00e7eken g\u00f6r\u00fcnt\u00fc!,Trabzon\u2019un D\u00fczk\u00f6y il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 \u00c7al Mahallesi'nde denizden bin 50 metre y\u00fckseklikte bulunan \u00c7al Ma\u011faras\u0131'n\u0131n giri\u015fine yap\u0131lan iki katl\u0131 binan\u0131n bitirilememesine tepkiler geliyor. ,D\u00fcnyan\u0131n en uzun ikinci ma\u011faras\u0131 olarak bilinen \u00c7al Ma\u011faras\u0131\u2019nda ge\u00e7ti\u011fimiz aylarda yap\u0131m\u0131na ba\u015flan\u0131lan 2 katl\u0131 yap\u0131 k\u0131\u015f \u015fartlar\u0131 nedeniyle bitirilemedi. Otopark s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131n\u0131n da ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 b\u00f6lge \u015fantiye sahas\u0131na d\u00f6nerken, her y\u0131l yerli ve yabanc\u0131 turist say\u0131s\u0131n\u0131n artt\u0131\u011f\u0131 \u00c7al Ma\u011faras\u0131\u2019ndaki 2 katl\u0131 yap\u0131 tamamland\u0131\u011f\u0131nda bilet sat\u0131\u015f noktas\u0131 ve kafeterya olarak hizmet verecek. ,2019 y\u0131l\u0131nda 140 bin yerli ve yabanc\u0131 turistin ziyaret etti\u011fi \u00c7al Ma\u011faras\u0131'na en \u00e7ok K\u00f6rfez \u00fclkelerinden gelen turistler ilgi g\u00f6steriyor. K\u0131\u015f aylar\u0131nda bile ziyaret\u00e7ilerin u\u011frak yerlerinden biri olan ma\u011fara, ast\u0131m ve nefes darl\u0131\u011f\u0131 \u00e7eken hastalara iyi gelmesi ile biliniyor.\r\n\r\n,\u00c7al Ma\u011faras\u0131, 2000 y\u0131l\u0131nda Trabzon \u0130l \u00d6zel \u0130daresi taraf\u0131ndan \u00e7e\u015fitli d\u00fczenlemeler yap\u0131larak 2003 y\u0131l\u0131nda halk\u0131n ziyaretine a\u00e7\u0131ld\u0131. Kire\u00e7ta\u015flar\u0131 i\u00e7indeki \u00e7atlak-fay sistemlerine ba\u011fl\u0131 olarak geli\u015fti\u011fi belirtilen ma\u011fara, bug\u00fcnk\u00fc \u015fekline iki a\u015famada ula\u015ft\u0131. Ma\u011faran\u0131n i\u00e7indeki yer alt\u0131 nehrinin ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131 su mevsimsel olarak de\u011fi\u015firken, ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 mevsimlerde ma\u011faran\u0131n i\u00e7indeki suyun derinli\u011fi 50 santime kadar y\u00fckseliyor.,2 katl\u0131 beton yap\u0131 olarak in\u015fa edilen ve tamamland\u0131\u011f\u0131nda y\u00f6resel mimariye uygun giyindirilerek hizmet vermesi planlanan yap\u0131n\u0131n turizm sezonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.,Yaz aylar\u0131nda bu seviye 25-30 santime kadar d\u00fc\u015f\u00fcyor. Do\u011fu Karadeniz B\u00f6lgesi'nin \u00f6nemli turizm merkezlerinden biri olan \u00c7al Ma\u011faras\u0131, \u00f6zellikle temmuz-a\u011fustos aylar\u0131nda yo\u011fun ilgi g\u00f6r\u00fcyor. ,Trabzon B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesinin y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f platformu, ayd\u0131nlatma, alarm sistemi, kamera sistemi \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 tamamland\u0131\u011f\u0131 ma\u011faraya gelenlerin y\u00fczde 80\u2019ini K\u00f6rfez \u00fclkelerinden gelen turistler olu\u015fturuyor. (\u0130HA)