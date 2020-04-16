Dünyanın en zengin adamı: Jeff Bezos servetine 24 milyar dolar daha kattı

Online al\u0131\u015fveri\u015f platformu Amazon\u2019un sahibi ve d\u00fcnyan\u0131n en zengin insan\u0131 olan Jeff Bezos\u2019un ki\u015fisel serveti 24 milyar dolar artarak 138.5 milyar dolara y\u00fckseldi.,Ancak salg\u0131na ra\u011fmen b\u00fcy\u00fcmesini s\u00fcrd\u00fcren \u015firketler de mevcut. O \u015firketlerden en dikkat \u00e7ekeni online al\u0131\u015fveri\u015f platformu Amazon.,Yay\u0131nlanan son raporlara g\u00f6re Amazon\u2019un de\u011feri sal\u0131 g\u00fcn\u00fcnden beri y\u00fczde 5.3 artm\u0131\u015f durumda. Bu art\u0131\u015f \u015firketin sahibi Jeff Bezos\u2019un servetine de yans\u0131yor.,Fortune\u2019da yer alan habere g\u00f6re yakla\u015f\u0131k y\u00fczde 11 Amazon hissesi bulunan Bezos\u2019un ki\u015fisel serveti 24 milyar dolar artarak 138.5 milyar dolara y\u00fckseldi. (NTV),D\u00fcnya genelinde 100 binden fazla insan\u0131n hayat\u0131na mal olan koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 pek \u00e7ok \u015firketin operasyonlar\u0131n\u0131 neredeyse durma noktas\u0131na getirdi. ,.,Salg\u0131n nedeniyle d\u00fcnya genelinde internet \u00fczerinden al\u0131\u015fveri\u015flerde ya\u015fanan art\u0131\u015f \u015firketin hisselerinin artmas\u0131na neden oluyor.