Dünyanın gündemine oturan virüs, fenomen diziye konu oldu!

FOX ekranlar\u0131n\u0131n b\u00fcy\u00fck bir ilgiyle izlenen dizisinin 20. b\u00f6l\u00fcm fragman\u0131 yay\u0131nland\u0131. Dizinin yeni b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde ise h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde \u00f6l\u00fcme yol a\u00e7an \u00c7in'in Vuhan kentinde ortaya \u00e7\u0131kan ve d\u00fcnyay\u0131 tehdit eden koronavir\u00fcs\u00fc salg\u0131n\u0131na g\u00f6nderme yap\u0131ld\u0131.,Yay\u0131nlanmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 ilk g\u00fcnden beri b\u00fcy\u00fck bir hayranl\u0131kla izlenen dizinin 20. yeni b\u00f6l\u00fcm fragman\u0131 yay\u0131nland\u0131. Ba\u015far\u0131l\u0131 oyuncu Taner \u00d6lmez'in ba\u015frol oynad\u0131\u011f\u0131 dizinin yeni b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde d\u00fcnyan\u0131n konu\u015ftu\u011fu vir\u00fcs salg\u0131n\u0131 konu edindi.,SON B\u00d6L\u00dcMDE NELER YA\u015eANDI?\r\nBir s\u0131r y\u00fcz\u00fcnden Bet\u00fc\u015f'\u00fcn ameliyat\u0131 yap\u0131lamaz ve Adil kurul toplamak zorunda kal\u0131r. Bu s\u0131rada acile kahramanl\u0131k yapmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken a\u011f\u0131r yaralanm\u0131\u015f bir adam gelir. Ama adam\u0131n sakat kalmas\u0131n\u0131 \u00f6nleyecek bir prosed\u00fcr hen\u00fcz icat edilmemi\u015ftir. Ferman yine de vazge\u00e7mez ve asistanlar aras\u0131nda bir yar\u0131\u015f ba\u015flat\u0131r.,"HASTALARI HIZLI B\u0130R \u015eEK\u0130LDE KAYBED\u0130YORUZ"\r\nBerhayat Hastanesi'nde acil durum ilan edilirken, n\u00f6bet\u00e7i olan Dr. Ferman, Ba\u015fhekim Adil'e bilgi vererek, "Malezya'dan birlikte u\u00e7a\u011fa binmi\u015fler. \u0130ki hasta eks oldu. \u00dc\u00e7\u00fcnc\u00fc hastay\u0131 da kaybediyoruz. \u00c7ok h\u0131zl\u0131 seyrediyor. Bir ka\u00e7 saat i\u00e7inde olup bitiyor her \u015fey" diyor.,Di\u011fer tarafta Ali'nin birinden ho\u015fland\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenen Bet\u00fc\u015f onu sevdi\u011fine a\u00e7\u0131lmas\u0131 konusunda s\u0131k\u0131\u015ft\u0131r\u0131r. Sonunda b\u00fct\u00fcn ger\u00e7ekler ortaya \u00e7\u0131kar ve Bet\u00fc\u015f hastaneden ka\u00e7ar.,AC\u0130L SERV\u0130S KARANT\u0130NA ALTINA ALINIYOR Berhayat Hastanesi'nde \u00e7ok h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde \u00f6l\u00fcme yol a\u00e7an vir\u00fcs pani\u011fi ya\u015fan\u0131yor. Hastanenin acil servisine yat\u0131r\u0131lan hastalarda olan bir vir\u00fcs h\u0131zla yay\u0131l\u0131yor. \u00c7in'in Vuhan kentinde ortaya \u00e7\u0131kan ve d\u00fcnyay\u0131 tehdit eden koronavir\u00fcs\u00fc salg\u0131n\u0131na g\u00f6nderme yap\u0131lan b\u00f6l\u00fcmde, Dr. Ferman \u00fc\u00e7 hastas\u0131n\u0131 da kaybedince acil servisi karantinaya al\u0131yor.,NAZLI G\u00d6ZYA\u015eLARINA BO\u011eULUYOR\r\nAcil serviste g\u00f6rev yapan Doktor Ali Vefa ve Nazl\u0131 da karantina nedeniyle hastaneden \u00e7\u0131kam\u0131yor. Fragmanda salg\u0131n hastal\u0131\u011f\u0131n ard\u0131ndan ise Nazl\u0131'n\u0131n g\u00f6zya\u015flar\u0131na bo\u011fulmas\u0131 dikkat \u00e7ekiyor.,D\u00fcnyan\u0131n g\u00fcndemine oturan vir\u00fcs, fenomen diziye konu oldu! Yeni b\u00f6l\u00fcm fragman\u0131 yay\u0131nland\u0131...