Dünyanın her ülkesinden nadir tavukları getirdi, şimdi bütün dünyaya satıyor

\u00c7iftli\u011finde 70 \u00e7e\u015fit birlerce tavuk, s\u00fcl\u00fcn, \u00f6rdek, kaz, hindi \u00e7e\u015fidi bulunuyor. Bu \u00e7iftli\u011fe giren ziyaret\u00e7iler kendini hayvanat bah\u00e7esinde san\u0131yor.,\u015eimdiye kadar 70 \u00e7e\u015fit s\u00fcs tavu\u011fu \u00e7e\u015fidini \u00fcretmeyi ba\u015faran Erd\u00f6nmez, her biri bir birinden farkl\u0131 bu tavuklar\u0131 100 ila 150 lira aras\u0131nda de\u011fi\u015fen fiyatlarla sat\u0131yor.,Erd\u00f6nmez, d\u00fcnyan\u0131n farkl\u0131 \u00fclkelerine giderek o \u00fclkeye has s\u00fcs tavuk yumurtalar\u0131n\u0131 alarak getiriyor. Getirdi\u011fi bu yumurtalardan civciv \u00fcreterek bunlar\u0131 \u00e7o\u011falt\u0131yor.,Bu i\u015fi belgeli ve fatural\u0131 yapan Erd\u00f6nmez, Osmanl\u0131 sultan tavu\u011funu da T\u00fcrkiye\u2019ye getiren ilk ki\u015fi olarak biliniyor. ,Bursa\u2019da 25 y\u0131ld\u0131r s\u00fcs tavu\u011fu yeti\u015ftiricili\u011fi yapan \u00d6mer Faruk Erd\u00f6nmez, T\u00fcrkiye\u2019ye s\u00fcs tavuk\u00e7ulu\u011funu sevdiren bir ka\u00e7 ki\u015fiden bir tanesi.,"\u015eunu gururla s\u00f6yleyebilirim, T\u00fcrk \u0131rk\u0131 olan Osmanl\u0131 sultan tavu\u011funu T\u00fcrkiye\u2019ye biz getirdik. Bu tavuklar\u0131n y\u0131lda yumurtlad\u0131\u011f\u0131 yumurta say\u0131s\u0131 70. Bu da ister istemez bu hayvan\u0131 nadir k\u0131l\u0131yor" dedi.,"S\u00fcs tavu\u011fu olarak 70 \u00e7e\u015fit s\u00fcs tavu\u011fu beslemekteyim. Bu tavuklar\u0131n ekserisini yurt d\u0131\u015f\u0131ndan getirttim. 25 y\u0131l evvel Amerika\u2019dan \u00f6n\u00fcme gelen bir katalogda 1956 y\u0131l\u0131nda kurulmu\u015f s\u00fcs hayvanlar\u0131 \u00e7iftli\u011finin katalo\u011funu g\u00f6rd\u00fcm ve bende de \u00e7iftlik kurma iste\u011fi olu\u015ftu.","25 y\u0131l evvel Park Hayvanc\u0131l\u0131k adl\u0131 firmay\u0131 kurdum. Ba\u015flad\u0131\u011f\u0131m d\u00f6nem bu i\u015fi yapan yok denecek kadar azd\u0131, biz bir ilki ba\u015fard\u0131k. \u00c7iftlikte 70 \u00e7e\u015fit tavuk, 10 \u00e7e\u015fit su ku\u015fu ve 12 \u00e7e\u015fit s\u00fcl\u00fcn ve tavus ku\u015fu var. En kaliteli hayvan hangi \u00fclkedeyse oraya gidip yumurtas\u0131n\u0131 al\u0131p geliyorum.",Ba\u015far\u0131 hikayesini anlatan \u00d6mer Faruk Erd\u00f6nmez, "25 y\u0131ld\u0131r s\u00fcs hayvanlar\u0131 besliyorum. Bu i\u015f, pa\u00e7al\u0131 tavuk dedi\u011fimiz tavukla ba\u015flad\u0131. Sonra bu duruma geldi."