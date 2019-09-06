Dünyanın merakla beklediği 'horoz' davası sonuçlandı

K\u00f6y k\u00fclt\u00fcr\u00fcne sahip Oleron Adas\u0131\u2019n\u0131n 35 y\u0131ll\u0131k sakini Corinne Fesseau\u2019nun bah\u00e7esinde ya\u015fayan horoz Maurice\u2019tan 2 y\u0131l \u00f6nce adaya g\u00f6\u00e7 eden kentli kom\u015fular\u0131 davac\u0131 olmu\u015ftu.\r\n\r\n,Fesseau, adaya kent k\u00fclt\u00fcr\u00fcn\u00fc dayatmak istediklerini s\u00f6yleyerek horozunu savunmu\u015ftu.\r\n\r\n,Kentliler ile k\u00f6yl\u00fcler aras\u0131ndaki fark\u0131n sembol\u00fc olan dava sonu\u00e7land\u0131. Mahkeme, horozu hakl\u0131 buldu.\r\n\r\n,Ayr\u0131ca, kom\u015fulara Fesseau\u2019nun itibar\u0131n\u0131 zedelemekten 1000 Euro ceza verdi.\r\n\r\n,Dava sadece Fransa'da de\u011fil t\u00fcm d\u00fcnyada b\u00fcy\u00fck ilgi g\u00f6rd\u00fc ve horoz Maurice bir\u00e7ok yeni destek\u00e7i ve hayran kazanm\u0131\u015f oldu...\r\n\r\n,Fransa\u2019da t\u00fcm d\u00fcnyan\u0131n merakla izledi\u011fi \u2018horoz\u2019 davas\u0131 sonu\u00e7land\u0131. Horoz Maurice'in hayranlar\u0131 sevin\u00e7li!\r\n,.