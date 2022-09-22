ÇARPICI RAPORUN SONUÇLARI YAYINLANDI

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DÜNYA -
İran'dan iki ülkeye uyarı: Sınırların değiştirilmesine sessiz kalmaycağız
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EKONOMİ -
TÜİK açıkladı: Tüketici güven endeksi eylülde yüzde 0,3 arttı
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DÜNYA -
Dünyanın yaşanabilecek en kötü şehri belli oldu! Ünlü dergiden çarpıcı rapor: Listede tepetaklak değişim
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GÜNDEM -
Yine Yunan, yine zulüm! Önce işkence yaptılar, sonra çırılçıplak soyup Meriç Nehri'ne attılar
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MAGAZİN -
Esra Erol’da kayınvalidesi ile tartıştı, sosyal medyada gündem oldu! ‘Cemile bütün gelinlerin vücut bulmuş hali’
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YAŞAM -
Kimya fabrikasında feci ölüm! İşçi kazana düştü
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MAGAZİN -
Tunç Oral kimdir, kaç yaşındaydı? Yeşilçam’ın ünlü jönü Tunç Oral neden öldü, oynadığı filmler neler?
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MAGAZİN -
SON DAKİKA: Yeşilçam’ın usta ismi Tunç Oral hayatını kaybetti! “Sessiz sedasız bir gidiş daha”
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MAGAZİN -
Teşkilat ve Destan'ın yıldızları Kuruluş Osman kadrosunda! Kayı Obası'nda yeni sezonu sallayacak 11 transfer
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GÜNDEM -
Mahsa Amini kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? İran'ı ayağa kaldıran genç kadın Mahsa Amini kim?
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MAGAZİN -
"Bu nasıl değişim" dedirten performans! O Kız'ın Sitare'sinin nereden nereye dedirten yolculuğu
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YAŞAM -
Günde 8 saat çalışacak, 9 bin TL maaşlı kadın şoför aranıyor! 'Çalışmak isteyen varsa gelsin'
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YAŞAM -
Cenazesini bile görmediler… Manisa’da sır olay: İki aile ‘öldü’ denilen çocuklarını arıyor
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EĞİTİM -
Eğitim ödeneği (kırtasiye parası) neden yatmadı? Öğretmenlere 1325 TL eğitim ödeneği yattı mı?
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EKONOMİ -
TOKİ indirim kampanyası nasıl olacak? Ev, iş yeri alanlara TOKİ borçları silinecek mi? İşte son açıklama...
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DÜNYA -
İran'da Mahsa Amini protestoları sürüyor... Müdahalelerde orantısız güç: Ölü ve yararılar var
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EĞİTİM -
KPSS ön lisans sınav giriş belgesi alma yolları! Ertelenen 2022 KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı mı?
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GÜNDEM -
Herkesin merak ettiği evlerin planı ortaya çıktı: Sosyal konut projesinde Esenler modeli örnek alınacak
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YAŞAM -
Sivas su kesintisi 22 Eylül! Sivas sular ne zaman gelecek? Sivas’ta sular saat kaçta gelecek?
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SAĞLIK -
Uzman tavsiyesi: Mevsiminde bol bol yiyin, kanserli hücreleri yok ediyor
Dünyanın yaşanabilecek en kötü şehri
ÇARPICI RAPORUN SONUÇLARI YAYINLANDI
Economist ülkeleri sağlık hizmetleri, suç oranları, siyasi istikrar, yeşil alan gibi çeşitli kriterlere göre sıraladı.