Dünyayı gezip ayda 9 bin lira kazanacak personel aranıyor!

Yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada 2020 y\u0131l\u0131 boyunca d\u00fcnyay\u0131 gezip tatil yapacak "Resmi \u0130\u00e7erik Olu\u015fturucular\u0131" arand\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131. \u0130\u015fe al\u0131nacak olan personellerin t\u00fcm harcamalar\u0131n\u0131 \u015firket kar\u015f\u0131layacak.,Zorlu bir m\u00fclakat s\u00fcrecinden ge\u00e7ecek adaylar e\u011fer i\u015fi al\u0131rsa y\u0131ll\u0131k 15.000 \u0130ngiliz poundu maa\u015f alacak. Ayda yakla\u015f\u0131k 9.000 TL'ye denk gelen bir miktar kazanacak ki\u015filerin tek g\u00f6revi ise foto\u011fraf ve video \u00e7ekerek i\u00e7erik olu\u015fturmak.,\u0130\u00e7erik olu\u015fturucusu pozisyonunda \u00e7al\u0131\u015fmaya ba\u015flayan adaylar\u0131n daha \u00f6nce bu i\u015fi yapm\u0131\u015f olup olmamas\u0131n\u0131n da \u00f6nemli olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten yetkililer, "\u00c7al\u0131\u015fmadan \u00f6nce adaylara d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc foto\u011fraf\u00e7\u0131 Jacob Riglin\u2019den ders verilecek" dedi.,The Yacht Week\u2019in resmi internet sitesinden ba\u015fvurular\u0131n yap\u0131labildi\u011fi pozisyon i\u00e7in iki \u015fart var. ,Adaylar\u0131n 21 ya\u015f\u0131ndan b\u00fcy\u00fck olmas\u0131 ve ge\u00e7erli bir pasaportlar\u0131n\u0131n bulunmas\u0131 gerekiyor. 26 Eyl\u00fcl'de ba\u015flayan ba\u015fvurular 1 Kas\u0131m'da sona erecek.,Bu kapsamda ba\u015far\u0131l\u0131 olan adaylar Kanada, Amerika, Avusturya, Yunanistan, Karada\u011f ve Virjin Adalar\u0131 gibi bir\u00e7ok noktaya seyahat edip bir\u00e7ok deneyime kat\u0131lacak. Buradaki masraflar ise \u015firket taraf\u0131ndan kar\u015f\u0131lanacak.,The Yacht Week, ayda yakla\u015f\u0131k 9.000 TL'ye denk gelen maa\u015f ile 2020 y\u0131l\u0131 boyunca d\u00fcnyay\u0131 gezip tatil yapacak "Resmi \u0130\u00e7erik Olu\u015fturucular\u0131" arad\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.,.